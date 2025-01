El multipremiado actor Raúl Briones cocina su éxito desde un restaurante en Nueva York

Con tres premios Ariel en su carrera, el actor Raúl Briones ahora protagoniza La Cocina, en donde interpreta a Pedro, quien trabaja en un restaurante en la ciudad de Nueva York, junto a personas de diferentes nacionalidades.

“Uno de los retos más importantes fue el inglés, yo no lo hablaba antes de hacer la película, había tomado clases, pero hay una distancia enorme entre hablar inglés y actuar en inglés y luego aún más frente a una actriz de Hollywood como Rooney Mara, una gran actriz dos veces nominada al Oscar”, compartió el intérprete en entrevista.

Y agregó, “luego vino el reto de trabajar con un elenco multicultural y tan importante lo que fue sumamente cansado. Me gradué con la obra de teatro La Cocina, ahí fue que conocí a Alonso, en la UNAM”.

La cinta dirigida por Alonso Ruizpalacios toca el tema migrante.

“También tiene mucho que ver con la experiencia de los migrantes, desafortunadamente, como funciona la migración, con que tú consigas un poquito de estatus por encima de tus demás compañeros, eso eso hace que tengas mejores condiciones laborales y está el idioma como la primera barrera a vencer. Y Pedro es un personaje que quiere sobresalir a toda costa por encima de sus compañeros”.

Sobre la llegada nuevamente de Trump a la presidencia de Estados Unidos detalló.

“Creo que este señor es un experto en la narrativa y en la demagogia y en poner los temas que él quiere sobre la mesa y marcar la agenda y en ese sentido hay muchas de las cosas que volvió a firmar esta vez que ya había firmado con antelación, no le quita gravedad a los hechos y a la narrativa terrible de un líder mundial de este tamaño que se atreve a decir las cosas tan horrorosas respecto a la gente que emigra a Estados Unidos”.

Pero también aclaró:

“la fuerza laboral de Estados Unidos sigue siendo migrante y por mucho que quieran deshacerse de los migrantes, no lo van a lograr, porque esa nación se construyó con personas no sólo de México y de Latinoamérica, sino de todo el mundo”.

La cinta ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Max, y Briones ha recibido varios comentarios favorables sobre su papel, “me han dicho que Pedro es como un sueño para la experiencia migrante, el poder defenderse de esa manera contra el sistema. Creo que esa es la cosa distinta con "La Cocina", que "Pedro" es la posibilidad de muchos de sentirse seres humanos”.

TRABAJO

Para que Briones haga un papel tiene que reunir varios elementos, “primero presupuesto, porque esto también es un trabajo y tenemos que ganar de ello. Luego están las implicaciones artísticas, hay un triángulo que te recomiendan en términos de si te dedicas a trabajar para la cultura y las artes, que es que te dé dinero, prestigio y te eduque de alguna manera, con que cumpla dos de esas, con eso entró al proyecto”.

SOBRE LOS PREMIOS

“Los premios significan mucho, una maestra me dijo, los premios son como un chicle. Te lo metes a la boca, lo disfrutas, lo saboreas, pero luego lo escupes y lo tiras a la basura, es decir, nunca te lo tienes que comer porque te lastima”.

REACCIÓN DEL PÚBLICO

“Estoy feliz con cómo me trata el público, me quiere mucho y quiero mucho a mis personajes, pero luego sí es cierto que un reconocimiento del tamaño del Ariel, que es nuestro máximo galardón de la cinematografía nacional, pues es un honor, porque te lo dan compañeros y compañeras que trabajan igual que tú, que saben lo que implica construir un personaje. Entonces para mí las veces que lo he recibido siempre ha sido un honor y tengo mis 3 arieles en la sala de mi casa con muchísimo orgullo”.

CLASES

“Estoy por dar clases en la Pohualizcalli, que es la escuela de cine de Iztapalapa, que está dentro de una de las utopías, ahí estoy compartiendo cátedra con Mercedes Hernández, que es otra gran actriz del cine mexicano y ahí estamos dándole clases gratis a la bandita”.

PLANES

“Tengo un proyecto independiente que es una especie de centro de investigación dramática junto con una fundación donde vamos a ir con una escuela itinerante a cada uno de los municipios del país, intentando ver qué onda con el talento local, olvidando, digamos lo que pasa solo en las grandes ciudades, intentando darles herramientas para que cuenten sus propias historias”.

