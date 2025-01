Enrique Ponce dice adiós de la mano de la afición mexicana

Este próximo miércoles 5 de febrero, el maestro valenciano, Enrique Ponce, uno de los toreros favoritos de la afición mexicana, pisará por última vez vestido de luces el ruedo de la Monumental Plaza de Toros México, que cumple 79 años de vida, culminando así, una exitosa gira de despedida por la república mexicana.

En entrevista para Heraldo Media Group, el matador externó su sentir por despedirse de los ruedos mexicanos, donde a lo largo de su trayectoria, se bañó de grandes triunfos y salidas a hombros que lo consagraron y refrendaron como un ícono del toreo mundial.

“Me voy muy satisfecho de todo lo que he conseguido, me voy feliz, me voy contento, creo que era el momento de hacerlo y aunque muchos me dicen que estoy en el mejor momento y mejor que nunca, creo que uno tiene que ser consciente de los momentos y las circunstancias y lo bonito también es irse de esta manera, estando en un buen momento, que la afición y los públicos precisamente te pidan que no te vayas, yo creo que eso es un privilegio y un sueño”, comentó.

Cabe destacar que durante sus tardes por la Plaza México, Enrique Ponce ha conseguido una serie de logros importantes, dejando marca de 49 paseillos realizados, dos rabos cortados, 16 faenas de dos orejas y 16 con una oreja conseguida, con un total de 116 toros lidiados.

“El recuerdo más bonito de todos ya no son esos números, esos toros lidiados, esos paseíllos, sino esa comunión que he sentido con la afición de México, es una afición única con una gran personalidad, con una identidad propia y absoluta, es una afición muy sensible al toreo bueno que calibra muy bien lo que hace el toro con el torero que tiene delante y que es muy sensible a la expresión estética y artística”.

Hablando del protagonista de la fiesta, el toro de lidia, el matador valenciano se describió como un enamorado del toro mexicano “por la embestida tan rítmica que tiene, tan despaciosa, yo entiendo el toreo de esa manera, a mí me gusta el toreo despacio, con ritmo, me gusta que el toreo tenga una belleza y un sentido en su trazo, todo con una estética y una expresión artística y sublime”.

También recordó una anécdota cuando brindó un toro al actor Silvester Stallone en los tendidos de la monumental. “Se acercó a la Plaza México para poder ver y comprobar lo que era esta grandeza de un hombre creando una obra de arte con un animal y recuerdo que le brindé un toro ese día”

Al cuestionarlo sobre su futuro una vez que se retire como matador de toros, Ponce platicó que pretende vivir feliz con una serie de proyectos, entre ellos, la comercialización de un aceite comestible que lleva su marca.

Finalmente, el maestro Ponce aprovechó la plática para agradecer a la afición mexicana el cariño y el respeto que le han demostrado. “Lo más difícil para un torero no es solamente el triunfar en la plaza en un día determinado o con un toro determinado, sino entrar en los corazones de una afición como la mexicana que me abrió su corazón desde el primer día”.

El miércoles 5 de febrero en punto de las 16:30 horas, con motivo del Aniversario número 79 de la Monumental Plaza de Toros México, Enrique Ponce partirá plaza por última vez en su carrera, alternando con el matador Diego Silveti y Alejandro Adame, quien confirmará su alternativa, con seis toros de la ganadería de Los Encinos.

MÁS DEL HISPANO

Confirmó el 13 de diciembre de 1992 en La México; fue herido esa tarde.

Toreó en el 50 aniversario, el pasado 5 de febrero de 1996.

Y vistió un terno tabaco y oro, como Manolete en la inauguración.

Alguna vez le brindó un toro al actor, Sylvester Stallone (EU).

PAL