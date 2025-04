Educación financiera y pobreza

La educación financiera es clave para el bienestar de las familias, brinda una base sólida para garantizar estabilidad, enfrentar imprevistos y alcanzar metas. Sin embargo, en México, la falta de hábitos como el ahorro o la inversión contribuye a perpetuar la pobreza según el artículo “La importancia de la educación financiera en México para la estabilidad económica”.

Más de la mitad de las niñas y niños en México viven en situación de pobreza, lo que limita su acceso a derechos fundamentales como la salud, educación o una vivienda digna. Pero esta escasez no siempre se debe a la falta de ingresos, sino a una mala administración del dinero en casa.

Las decisiones financieras que toman madres y padres están determinadas por sus creencias aprendidas, las cuales no contemplan herramientas básicas de educación financiera. La ENIF 2024 revela que cuatro de cada 10 personas adultas no tienen una cuenta de ahorro formal, más del 50% no cuenta con un ahorro para el retiro y cada vez más personas esperan depender del gobierno en su vejez. Además, aunque seis de cada 10 personas dicen llevar un registro de sus gastos, solo dos de cada 10 lo hacen usando herramientas eficientes.

La falta de educación financiera en casa, además de afectar el presente de la niñez, también repercute en su futuro, ya que cuando no hay un fondo de emergencia o una pensión para la vejez, es común que las hijas e hijos terminen absorbiendo esa responsabilidad, lo que limita su propio desarrollo.

Otro factor preocupante es la visión distorsionada del bienestar económico, ya que en la mayoría de los hogares se piensa que una buena economía es poder comprar artículos de lujo, pero la verdadera estabilidad financiera no siempre se ve, se siente: es poder cubrir tus necesidades sin angustia, ahorrar con propósito y tomar decisiones sin que el dinero te controle.

Preocupados por la pobreza en la que viven millones de niñas y niños en México, la Institución de Asistencia Privada “A Favor de la niñez” cada año recibe a más de 300 niñas y niños de la zona de la Magdalena Contreras a los cuales acompaña durante 13 años dándoles soporte en cuatro pilares: educación, salud, desarrollo humano y nutrición con la intención que terminen sus estudios universitarios y así pueden acceder a mejores oportunidades y romper con la pobreza.

Pero mantener viva esta labor requiere de muchos recursos, y buscando formas de seguir ayudando a más familias crearon Inversión Semilla, un curso digital para madres y padres en el que podrán aprender el ciclo del dinero: ganar, ahorrar, invertir, gastar y donar, conocimientos que podrán transmitir a sus hijas e hijos.

Las y los mentores son expertos en cultura financiera y el mundo de los negocios como Andrea & Pamela Berrondo, cofundadoras de Mesa Sana; Julia Borbolla, psicóloga clínica con más de 40 años de experiencia en la atención de infantes y adolescentes; Pedro de Garay, Director General en GBM, casa de bolsa con el mayor número de cuentas de inversión en México; Juan Carlos Benavides, fundador de Balandra Capital, firma de banca de inversión, entre otros. El curso tiene un costo de recuperación de $1600 pesos, lo recaudado es destinado al programa de formación integral de A favor de la niñez.

La educación financiera tiene el poder de cambiar mentalidades, cambio sin el cual no podremos romper el ciclo de pobreza que afecta a millones de familias en nuestro país.

