¿Quién gana y quién pierde con la extracción ilegal de ejemplares de vida silvestre? En definitiva, los perdedores son muchos más. Ejemplo es lo que ocurre con los pericos, loros y guacamayas, los llamados psitácidos:

las crías pierden a sus padres y a su familia, pierden su hábitat natural y la oportunidad de vivir en libertad y, en muchos casos, pierden su vida durante el proceso de extracción y traslado a los puntos de venta.

En el país existen 22 especies de loros, pericos y guacamayas que pertenecen a la familia Psittacidae y todas se encuentran en riesgo. Su captura y su venta están prohibidas.

Desgraciadamente, su habilidad para repetir palabras, su simpatía y su belleza han convertido a este grupo de aves en el más afectado por el tráfico ilegal de especies en México. Sin embargo, es momento de recordar que los pericos, loros y guacamayas no son mascotas, ni animales de compañía. Son ejemplares de vida silvestre y sacarlos de su hábitat los deprime, pone en riesgo su vida y compromete la capacidad de reproducción de las poblaciones.

El tráfico ilegal de estas aves se produce durante la época de crianza, que va de febrero a mayo. Extraerlos de sus nidos es peligroso: se trata de ejemplares que están completamente indefensos durante sus primeros meses de vida.

Hace algunas semanas reportaron en redes sociales el saqueo de tres polluelos de perico atolero de un nido en el municipio de Pungarabato, en el estado de Guerrero. Gracias al video y las denuncias ciudadanas, la Profepa localizó el lugar y al responsable de este hecho. Inmediatamente presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y logró recuperar a los polluelos que ya están en un lugar seguro. Sin embargo, lo ideal es que nunca los hubieran sacado de su nido, al cual ya no pudieron regresar.

¿Cómo podemos evitar el comercio ilegal? Como lo he dicho en otras ocasiones: si no hay demanda, se acaba la oferta. Además, no olvidemos que se trata de un delito. La comercialización de loros, pericos y guacamayas está prohibida desde el 14 de octubre del 2008, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federal una adición al Artículo 60 Bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), en el que se establece la prohibición del aprovechamiento extractivo de familia de los psitácidos. La prohibición establece que la Semarnat sólo podrá otorgar autorizaciones de aprovechamiento extractivo de estos ejemplares con fines de conservación o investigación científica, y solo a instituciones académicas acreditadas.

Gracias a esta prohibición, el tráfico y la captura ilegal de estas especies se ha reducido, pero todavía cada año alrededor de 34 mil ejemplares son extraídos de sus nidos, con graves consecuencias para sus poblaciones.

Para cumplir con lo que mandata la LGVS y asegurar la protección de estas aves, la Profepa lleva a cabo una estrategia frontal contra el tráfico ilegal, en la cual realiza operativos constantes en puntos de acopio, transporte, distribución y en centros de comercio donde son ofertados estos ejemplares y mantiene campañas de difusión dirigidas a la ciudadanía para explicarle que estos ejemplares ¡no son mascotas!

Sin embargo, falta mucho por hacer. Por eso, en este texto, te invito a ti, lector, lectora, a no ser parte del tráfico de especies. No compres, no vendas, no regales ejemplares de la vida silvestre. Los pericos, loros y guacamayas son felices en su grupo, no en una jaula. No normalicemos el tráfico de especies. La vida silvestre pertenece a la naturaleza. Tu casa no es su casa.

POR MARIANA BOY TAMBORRELL

PROCURADORA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

@MARIANA_BOY

EEZ