Katy Perry arranca “The Lifetimes Tour” en la Ciudad de México

Katy Perry, quien se ha hecho viral por aparecer en un programa matutino mexicano o más recientemente, por protagonizar el primer viaje turístico al espacio, dio inicio a su “The Lifetime Tour” en la Arena Ciudad de México esta noche.

Tan solo entrar al recinto, ya era motivo de impresionarse, miles de fanáticos gritaban por la salida de Katy, e incluso movían las luces de sus celulares al ritmo de la música de fondo.

A las 22:00 horas, la cantante que se adueñó del Super Bowl 49, se elevó, literalmente, en el escenario con un fascinante traje de cyborg, para cantar su tema “Artificial”.

Posteriormente, Katy deleitaría con sus canciones “Chained To The Rhythm”, “Teary Eyes” y uno de sus más grandes éxitos: “Dark Horse”.

Katy Perry en CDMX. Foto: Instagram katyperry

Desde el primer momento, se dio a entender que la temática del concierto tendría que ver con videojuegos, en donde, a lo largo de la noche, se avanzó por distintos niveles para recorrer la carrera musical de la cantante.

Perry también cantó los temas “Woman’s World”, “California Gurls”, “Teenage Dream”, y “Last Friday Night”; esta última con un especial recibimiento por parte del público chilango.

“Katy, hermana, ya eres mexicana”, gritaba el público efusivamente, a lo que la cantante respondió en tono chusco “puedo ser su tía”.

“I Kissed A Girl”, “Nirvana”, “Crush”, y “Wide Awake”, también fueron interpretadas por la estadounidense.

Uno de los momentos más divertidos de la noche fue “Choose your own adventure”, en donde el público pudo escoger, mediante un QR, la siguiente canción, aunque desafortunadamente, la poca señal del recinto no permitió votar a la mayoría.

Para dar cierre a la inolvidable noche, la californiana presentó “Roar”, “Daisies”, “Lifetimes”, y “Firework”, todo entre gritos histéricos y descontrolados de los presentes.

Uno de los protagonistas de la noche, definitivamente fue el público, el cual deslumbró con sus fantásticos vestuarios y cosplays de todos colores, formas y tamaños. Trajes típicos hawaianos, de tiburones, hongos o mariposas se veían sin importar a donde voltearas.

A diferencia de otros artistas extranjeros, Perry se encargó de traer toda su producción a Mexico, desde luces, arneses, pantallas, bailarines y escenografía, entre otras cosas, demostrando que se puede hacer un deslumbrante show sin salir del país.

Katy Perry hizo de todo en el arranque de su tour: bailó, cantó, tocó la guitarra, tuvo varios cambios de vestuario y hasta se colgó de cabeza en una estructura metálica que se elevó a casi siete metros de altura. No te podías distraer un solo momento porque tal vez Katy estaba volando sobre ti. Todo en conjunto, hizo una noche increíble para los espectadores y demostró que su tour está por hacer historia.