José Luis Reséndez responde a Vanessa Arias tras asegurar que el actor tuvo relaciones con un travesti: “tráeme una denuncia y pruebas”

Luego de que en días pasados, en redes sociales volvió a resurgir con gran fuerza las declaraciones que hizo Vanessa Arias sobre la violencia que sufrió presuntamente a manos de su exnovio el actor José Luis Reséndez, éste ya rompió el silencio y respondió a la conductora.

Además el histrión originario de Monterrey, Nuevo León dejó entrever que podría comenzar acciones legales en contra de Arias, quien, según él, lo está difamando, pues, la actriz dijo que además de violentarla lo habría encontrado en la intimidad con un travesti.

José Luis Reséndez rompe el silencio

Fue a través de una transmisión en vivo que hizo José Luis Resendez a través de su cuenta de Tiktok, en donde tocó el tema en el que se ha visto involucrado desde hace varios años pero que en días recientes se ha viralizado de nuevo, en el que su ex Vanessa Arias lo tacha de violento y de haber tenido un encuentro íntimo con un travesti.

Ante esto, el actor asegura que los señalamientos de su expareja no le afectan y asegura que está bien si desean creer en las declaraciones de la exconductora de Bandamax.

“No, pues, defiéndanme, los que quieran. Yo no me tengo que defender de algo que no me afecta. No me afecta en lo más mínimo. El que quiera creerle, que le crea. Aquí están como quieran. Yo los quiero mucho. Luego hay gente que se pasa de lanza”, dijo José Luis Reséndez

Por otra parte Reséndez asegura que Vanessa Arias aunque fue una mujer importante en su pasado y la consideraba “muy guapa”, no pensaría en regresar o tener algún tipo de acercamiento con ella, ya que desde hace mucho la actriz “se está quejando desde hace 30 años”, lo que se le hace muy lamentable.

¿José Luis Reséndez quiere demandar a Vanesa Arias?

El actor, pese a que dijo que no le toma importancia a las declaraciones de su ex y que lo tienen sin cuidado, pide que no lo difamen pues de lo contrario desea que se muestren fotos y todas las pruebas de las que aseguró Arias guardo.

“A mí tráeme una denuncia y pruebas. A mí no me estés difamando. A mí tráeme las pruebas, las fotos. Todo lo que dices, lo que guardaste. Las pruebas, tráemelos, mija. Si quieren creerle, sobres”, dijo Reséndez en sus redes sociales

Finalmente, Reséndez asegura que no desea que a sus hijas lleguen todas estas declaraciones que hizo su ex, por lo que aseguró que esto podría enfrentarlo con Arias de manera legal por difamarlo.

“Eso me afecta porque la gente incrédula cree en … mentiras. Yo tengo hijas y a mí no me gustaría que estuvieran escuchando este tipo de cosas solo porque ella quiere llamar la atención. Ojalá nos demandemos para ver quién pierde. Yo la voy a demandar por difamación”, concluyó.