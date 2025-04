Turismo bajo amenaza en Puerto Escondido

Ahora resulta que las toallas de playa no pueden tener arena en Puerto Escondido, Oaxaca. ¡Como si una servilleta no pudiera mancharse o una sombrilla no se mojara!

De todo ha pasado en estas vacaciones. En Puerto Escondido, una pareja de turistas fue agredida -física y verbalmente- por los anfitriones del Hotel Casa Xaa, luego de unos días en la playa, al entregar unas toallas con arena al momento de hacer el check-out. Luz Rosette, ahora conocida en redes como “Lady Toallas”, y su compañero, Nino Hernández Cortés, no sólo les cobraron por el “daño”, sino que insultaron, golpearon, amenazaron con un machete e incluso, según la denuncia, retuvieron a uno de los visitantes con uso de fuerza y un perro como herramienta de intimidación.

La afectada, Samantha Rh, contó todo en redes sociales, donde adjuntó fotos de sus lesiones y relató cómo su pareja fue arrastrada al interior del hotel, privado de su libertad, mientras ella intentaba recuperar sus pertenencias. Todo esto ocurrió en pleno centro turístico, a plena luz del día.

Ya existe una denuncia ante la Fiscalía del Estado pero, una vez más, queda evidenciada la ausencia de las autoridades municipales.

Porque si las toallas de playa no pueden tener arena, entonces que alguien nos explique cómo se supone que debemos vacacionar en Puerto Escondido.

No es la primera vez que turistas se topan con situaciones que los dejan indefensos ante la incapacidad de las autoridades locales de seguridad.

Mucho tendrá que explicar el presidente municipal, Miguel Ángel Olvera Jiménez, y su área de seguridad pública, porque cada vez son más las denuncias por malos tratos a visitantes en este “destino turístico exitoso”, desapariciones y abusos por parte de elementos policiacos contra visitantes.

¿Qué más nos espera al llegar a Puerto Escondido?

***

ALCALDES AUSENTES… O INFILTRADOS. En Morelos, la crisis de seguridad no sólo se mide en cifras de violencia, sino en la ausencia de autoridad. De los 36 presidentes municipales del estado, apenas diez participan activamente en las mesas de seguridad, según confirmó el propio secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano. ¡Imagínense!

Las mesas de paz y seguridad son espacios fundamentales para coordinar acciones ante el avance del crimen organizado, así como para compartir información que contribuya a la detención de liderazgos delictivos. Sin embargo, la mayoría de los alcaldes simplemente ha dejado de asistir. Algunos, como Jesús Corona Damián, edil de Cuautla, han optado por retirarse de estas reuniones. Lo hizo luego de ser exhibido en un video, difundido en redes sociales en febrero pasado, en una reunión con Júpiter, alias El Barbas, presunto jefe del Cártel de Sinaloa en la región. En ese mismo encuentro también estuvo el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano.

Y el caso de Temixco, comentado en este espacio, es igual de alarmante. Su exdirector de Seguridad Pública, Cristian Contreras Luna, denunció públicamente que el alcalde Israel Piña Labra le pidió pactar con el crimen organizado y le ordenó atentar contra la síndica y una regidora. También señaló al director de Tránsito, Ángel Guadarrama Reynoso, de extorsionar a comerciantes mediante el cobro de piso.

Contreras Luna anunció que presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, lo revelado hasta ahora deja al descubierto un patrón preocupante de infiltración y alianzas con grupos criminales que parece cada vez más común en los gobiernos municipales.

Morelos enfrenta una doble crisis: la violencia que se vive a diario en sus municipios y la descomposición institucional en sus gobiernos locales. Lo mínimo que se esperaría es una respuesta firme del Gobierno estatal y del Congreso local. Pero, por ahora, reina el silencio desde el gobierno estatal.

Por cierto y a todo esto, ¿y la gobernadora Margarita González Saravia?

POR SOFÍA GARCÍA

