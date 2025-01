Christian Nodal le dedica “Contigo al cielo” a su hija Inti, esto dice la letra de la nueva canción

Ya está disponible en todas las plataformas digitales el nuevo disco de Christian Nodal "Pa'l Cora Vol.2", un álbum qué tanto habían esperado los fanáticos del cantante puesto que desde hace tiempo mencionó que una de las canciones tiene una dedicación especial a su hija Inti.

El cantante desde que estaba en la producción de su nuevo disco "Pa'l Cora Vol.2" dio a conocer que uno de los sencillos fue compuesto específicamente para su bebé Inti, hija que tuvo cuando estaba en una relación sentimental con la estrella argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu.

Es bien sabido que los artistas se inspiran de los momentos por lo que atraviesa su vida, por esa razón Nodal decidió crear una de las piezas más bellas de su nuevo EP, con la que inmortaliza el recuerdo de su hija, aunque se sabe que ella vive con Cazzu y él con su esposa Ángela Aguilar.

El nuevo disco de Nodal está compuesto por seis canciones y una de estas es “Contigo al cielo”, escrita por Édgar Barrera y Helena Magiarmachi, es una letra que va en el género “mariacheño”, pero que tiene toques de cumbia y salsa, según se puede escuchar.

Nodal desde 2024 mencionó que “Contigo al cielo” es un tema que dedica a su hija Inti y que es de las que más disfrutó crear ya que tiene un trasfondo especial para la bebé, por lo que ahora en 2025 sus fanáticos recordaron sus palabras y rápidamente escribieron en los comentarios que es el tema para la niña.

No sé si merezca el cielo

Porque me he portado mal

O si Dios se haga el ciego

Y me la deje pasar

No he sido el mejor ejemplo

Siempre doy motivos para hablar

Mis errores los lamento

Ojalá los puedan perdonar

Pero contigo me dieron

Algo que no tiene precio, mamá

Será que se confundieron

Y lo que me tocaba dieron de más

Y si me cierran el cielo

Te lo juro, no me voy a enojar

Porque ya lo tengo aquí

Aquí junto a ti

Contigo, el cielo me dieron

Contigo, aquí todo lo tengo

Mami, tú eres mi cielo

Ahí te lo digo