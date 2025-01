Ex de Tammy Parra asegura no haber “abusado de la polémica” por su infidelidad para sobresalir: “Un error no te define”

En marzo de 2023 la vida de la influencer Tammy Parra cambió drásticamente tras destapar la infidelidad de su entonces pareja, Omar Núñez, tan sólo unos días después de una romántica propuesta de matrimonio en París. A casi dos años de lo ocurrido, el también creador de contenido habló sobre las críticas que enfrentó aún cuando el escándalo impulso la popularidad de ambos en redes sociales y que ahora usa para compartir contenido relacionado con crecimiento personal.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Tammy Parra se abrió pasó en redes sociales con contenido de belleza a los que añadió su toque personal con algunas anécdotas de su vida diaria. Con el tiempo involucró a su entonces novio, Omar Núñez, con quien parecía tener una de las relaciones más sólidas de la industria; sin embargo, todo cambió en marzo de 2023 cuando durante un viaje por Europa por su cumpleaños él aprovechó para pedirle matrimonio en París, sin imaginar que días después se destaparía una infidelidad.

La tiktoker, de 22 años, compartió entre lágrimas un video en el que exhibía la infidelidad y esto la volvió viral de inmediato recibiendo una ola de apoyo de fanáticos. Pese al escándalo, la popularidad de ambos se disparó y la también modelo se mudó a la Ciudad de México en medio de las fuertes críticas que recibía Omar Núñez, quien ahora comparte contenido sobre crecimiento personal y ha señalado más de una vez que cometió una equivocación.

Omar Núñez fue uno de los influencers que desfilaron por la alfombra roja de los TikTok Awards 2025 celebrados este jueves 30 de enero y en entrevista para El Heraldo de México habló de la polémica por la infidelidad a Tammy Parra, cómo lo ha dejado atrás y el mensaje que ahora desea transmitir en sus redes sociales a través de su contenido sobre crecimiento personal logrando gran mancuerna con otros creadores de contenido.

“Un error o una decisión negativa no te define como persona. Lo que yo he hecho, tratar de ser un poco diferente a cualquier creador de contenido de abusar de la controversia o la polémica, yo prefería dejarlo atrás y continuar con mi vida, con mi proceso y demostrarles que un error o cosas malas no nos definen”, dijo Omar Núñez.