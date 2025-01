¿Se acabó el amor? Tammy Parra y Diego Rodríguez se habrían separado y este mensaje lo confirmaría

Una de las parejas menos esperadas de 2024 la integran los generadores de contenido Tammy Parra y Diego Rodríguez. Sin embargo, a casi un año de relación, el amor se habría acabado. Las especulaciones de una separación amorosa se iniciaron luego de que la mexicana, de 22 años de edad, compartió un video y luego mensajes a través de los que expresó su sentir acerca de la soledad.

Mediante el video la influencer expuso que tuvo un accidente con su cabello y también aseguró que estaba “cerrando ciclos”. Algunos de sus fans reaccionaron y cuestionaron si esto se debe a que se separó del generador de contenido peruano, de 31 años. “¿Cómo que cerrando ciclos, Tammy? Ya me preocupaste, hermana, ¿salió mal con el cevichito?”, comentó una persona.

Posteriormente Tammy Parra abrió su corazón con sus seguidores de Instagram y mediante su canal en esta red compartió mensajes. “Ayer no quería estar sola”, escribió inicialmente la embajadora de la marca Pandora y luego continuó su comunicado con las siguientes palabras: “En la noche, la neta, sí pensé hablarle a una amiga y evitarlo”.

“Le dije ‘ey, mañana vamos a entrenar juntas, ven a dormir conmigo’. Después de un momento de estar viendo cortos de Disney dije ‘¿ahora a quién le cuento lo que estoy sintiendo?’. Entonces, decidí permitirme sentirlo para saber exactamente qué era, puse una meditación y me di mis lloraditas. Entonces, decidí mandarle un mensaje a mi amiga y decirle ‘mejor te veo mañana temprano, me dormí muy tarde, escribiendo y escribiendo (en mi diario, a mí misma). Me dolía tanto (porque sí, mi pasado, mi infancia, tener lejos a mi familia, me cuesta)”, expresó Tammy Parra para ahondar en su sentir.