¿Tammy Parra está embarazada?, en redes sociales aseguran que se convertirá en mamá

Tammy Parra es una de las celebridades más importantes de TikTok e Instagram, su popularidad la ha llevado a ser imagen de importantes marcas de México y a nivel internacional, por lo que millones de personas están al pendiente de cada uno de sus pasos y también presuntamente descubrieron que está en la espera de su primer bebé.

En redes sociales existen rumores que señalan que la influencer Tammy Parra está embarazada de su primer hijo, esto después de que se difundió un video en donde aparece modelando y según los comentarios se logra apreciar su vientre distinto, por lo que especulan que ya tiene algunos meses y que pronto podría dar la noticia públicamente.

Este vídeo en donde presuntamente se revela que Tammy Parra está embarazada causó la controversia por parte de los seguidores de la “tiktoker”, ya que hay quienes aseguran que en las grabaciones que ella ha compartido últimamente su vientre se ve plano y no hay información que indique que ella está en la espera de un bebé.

Además, Tammy Parra de 22 años tampoco ha revelado nada de información referente a que estuviera pensando convertirse en madre junto a su actual pareja, pero en lo que respecta a sus seguidores hay quienes mencionan que se vería muy bien con su pancita de embarazo.

¿Tammy Parra está embarazada?

Aunque aún no se confirma si Tammy Parra está embarazada o no, no es la primera vez que la estrella de las redes sociales entra en una polémica de este tipo puesto que anteriormente ya se había especulado que estaría esperando un bebé, después de que en una fotografía los internautas notaron una cicatriz en su abdomen.

Al tratar de explicar el origen de la cicatriz que tiene Tammy Parra en el abdomen, la celebridad manifestó que se trata de una operación que le hicieron para quitar su apéndice después de que sufrió varios dolores y que los doctores no sabían qué era lo que tenía.

¿Quién es el novio de Tammy Parra?

Dentro de lo que se conoce sobre la vida sentimental de Tammy Parra es que actualmente sostiene una relación con el creador de contenido y modelo Diego Rodríguez, una celebridad originaria de Perú, quien se volvió famoso por formar parte del proyecto de televisión "Esto es Guerra” y quien también ha sido imagen para importantes marcas, así como formó parte de los "100 rostros más bellos del mundo".

