El director Rodrigo García retrata la Ciudad de México en su película "Lluvia"

Enamorado de la Ciudad de México y de las historias, Rodrigo García encontró en el guion de la argentina Paula Markovitch, seis relatos ocurriendo en un mismo entorno unificados por la lluvia, título de su ópera prima.

“Paula me compartió este material y me pareció una historia formidable, aunque era otra cosa diferente a como hicimos la película. Eran crónicas más aisladas y lo que me maravilló mucho, fue que la exploración de la condición humana que se hacía, es decir, cómo se fijan en cada personaje y lo analiza en su totalidad”, detalló García.