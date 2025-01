Jessica Sandoval: Retratan los rostros del amor

El amor, considera la coreógrafa y directora de escena Jessica Sandoval, nos puede convocar a reflexiones profundas con preguntas en apariencia sencillas: ¿cómo elegimos amar?, la persona que amamos, ¿la seleccionamos al azar o elegimos concientemente con quién deseamos relacionarnos?

A partir de fragmentos o microhistorias, nueve artistas en escena —entre actores y bailarines— y un dispositivo escénico, Sandoval construye Nébula. Los últimos amantes para hablar sobre cómo percibimos y cómo vivimos el amor; cada historia y cada personaje tienen diversas edades y experiencias para una representación mayor de la concepción del amor en nuestro tiempo y echa luz sobre el miedo al dolor y la soledad.

“Nosotros nos preguntamos si decidimos o no, si estamos al tanto de nuestras acciones y reacciones respecto al amor; en este proceso creativo nos encontramos con que hay mucha precaución porque no queremos salir heridos, pero entendimos que el amor también es tristeza, también duele y es un dolor que no tiene que ver con el sufrimiento", explica en entrevista la artista.

Y añade: "También comprendimos que la realidad de las nuevas generaciones es la de buscar la perfección, pero lo perfecto no existe y, por tanto, el otro no podrá cumplir con nuestras expectativas. De modo que, ¿qué tanto estamos dispuestos a vivir el amor de una manera intensa? Para mí, una de las cosas más bellas es cuando logras aceptar las cosas como son, aceptarnos a nosotros mismos y al otro que amamos, porque en esa imperfección hay una gran belleza. ¿Seremos de nuevo esos amantes?”.

Así, desde el romance, el drama o el final de una pareja se aborda en Nébula sin juicios, acaso sólo como una exposición de relaciones que pueden provocar la reflexión.

Este trabajo, como muchas de sus obras, es una propuesta inmersiva y vanguardista, pues Sandoval transforma el escenario en un espacio en el que el público no solo observa, sino que experimenta de manera sensorial e íntima, conectando profundamente con los temas que aborda.

Se presenta en UnTeatro, todos los sábado de febrero, a las 19:00 horas.

PAL