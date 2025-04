Nayarit se suma a la Clase Nacional de Boxeo "Boxeando por la Paz"

En el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, asistió junto a su esposa, la presidenta del Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz Estrada Martínez, a la Clase Nacional de Boxeo "Boxeando por la Paz". Esta actividad fue encabezada en el Zócalo de la Ciudad de México por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y se realizó de manera simultánea en todos los estados del país.

El objetivo de esta jornada fue activar a México por las juventudes, por la prevención del delito, por la lucha frontal contra las adicciones, por la paz verdadera, la que se construye desde abajo, con disciplina, comunidad y movimiento. Desde temprana hora, en el pasillo central del Parque La Loma, cientos de nayaritas se dieron cita para participar activamente en esta clase colectiva.

La clase fue dirigida en Nayarit por la campeona mundial súper mosca CMB, Asley "La Chiquita" González. El mandatario estatal ha mantenido un firme compromiso con el deporte en Nayarit. Aseguró que comparte la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar al deporte como una herramienta de transformación social, de salud y de bienestar.

"El propósito de esta clase es prevenir enfermedades y también de combatir enfermedades. Yo creo que la salud orgánica va de la mano de la salud mental, va de la mano de la salud social, y deberemos ser una sociedad que une esfuerzos por mantenernos sanos, cohesionados, donde la violencia se haga a un lado y la coordinación, lo que dijo la presidenta, Claudia Sheinbaum, el amor, la bondad, sea lo que se manifieste en todos los mexicanos. Estamos en un momento adecuado, oportuno, para volver a recuperar lo que se ha perdido y fortalecer y dar a las generaciones un ambiente saludable", expresó el gobernador Navarro Quintero.

Mencionó de igual forma que el deporte inicia como una competencia, luego se convierte en motivo de orgullo y finalmente en un camino hacia la salud y el bienestar, y que en Nayarit se ha invertido como nunca antes para formar más deportistas.

Cientos de nayaritas se dieron cita para participar la clase colectiva

Foto: Especial

"Somos un pueblo solidario y fraterno, no dejamos nunca a nadie atrás, las y los jóvenes mexicanos dicen 'no a la violencia, no a las adicciones', el pueblo de México dice 'no al racismo, no al clasismo, no al machismo', el pueblo de México dice 'sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor'. La Clase Nacional de Boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos, y más felices. Muestra que cuando nos organizamos nada es imposible, muestra que el pueblo de México es valiente y glorioso. México es maravilloso, como México no hay dos, las y los jóvenes mexicanos son el presente y el futuro de nuestro país. La Clase Nacional de Boxeo dice en un solo grito: ¡Viva México!", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al evento asistieron la presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce Méndez; la directora de INCUFID, Carolina Lugo Robles; la presidenta de la Asociación de Boxeo y comisario de la Federación Mexicana de Boxeo, Alejandra Ávila Dennis; el campeón nacional de olimpiada, campeón nacional de universiada y peleador profesional invicto, Diego “El General” Gómez; el director del Instituto Municipal del Deporte, Eduardo Missael Espinoza Padilla; y la medallista de olimpiada nacional, top diez mundial, Sara Carmona Oronia.