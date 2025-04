Semifinales de la Copa del Rey: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta Real Madrid vs Real Sociedad?

La Copa del Rey está entrando en la recta final del torneo, por lo que los protagonistas quieren dejar todo en el terreno de juego para poder estar presentes en la Gran Final. Para este martes, el Real Madrid y la Real Sociedad serán los equipos encargados de poner las emociones en el campo para definir al primer finalista del torneo. La otra semifinal será entre Atlético de Madrid y Barcelona, pero esa se realizará hasta el 2 de abril.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llegará al duelo de vuelta con una ligera ventaja después de ganar por la mínima en Anoeta. Ahora, el Santiago Bernabéu abrirá sus puertas para que los merengues y los vascos puedan dejar todo en el rectángulo de las emociones con la misión de conseguir su boleto para la Gran Final de la Copa del Rey.

Endrick fue el encargado de anotar el gol que e dio la victoria en el cotejo de Ida, por lo que ahora, el Real Madrid deberá buscar mantener la ventaja en el marcador e, inclusive, ampliarla, pero sin la necesidad de buscar el marcador. Con un empate, los Merengues estarían clasificando a la siguiente fase del torneo, donde esperarían al ganador entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.

Previo al partido de Ida, la última vez que los dos clubes se encontraron en la Copa del Rey fue en el 2020. La Real Sociedad se encargó de eliminar a los blancos con un marcador de 4-3 en los Cuartos de Final. Ahora, los vascos están contra las cuerdas, ya que tienen que ganar por diferencia de dos goles para asegurar su lugar en la Gran Final de la Copa del Rey este 1 de abril.

El Real Madrid trae la ventaja por el pase a la final de la Copa del Rey (X: realmadrid)

¿A qué hora es la Semifinal de la Copa del Rey entre Real Madrid y la Real Sociedad?

Para todos aquellos que no se quieran perder un solo instante del partido entre el Club Blanco y la Institución del País Vasco deben tener prendida la televisión o un dispositivo smart a las 13:30, tiempo de la Ciudad de México. Al llegar esta hora se escuchará el silbatazo inicial en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver el Real Madrid vs Real Sociedad, partido de vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey

Para aquellos fans del Real Madrid y de la Real Sociedad, deben tener en cuenta que el cotejo sólo se transmitirá en México a través de la señal de Sky Sports, por lo que si no se cuenta con el servicio de televisión de paga, ya sea en la plataforma de Sky o no se cuenta con él en la plataforma de Izzi, no podrán ver el encuentro donde se definirá al primer finalista de la edición 2025 de la Copa del Rey.

Los horarios del partido de vuelta en diferentes ciudades del mundo (X: realmadrid)

Posibles alineaciones para el partido entre Real Madrid y la Real Sociedad

Real Madrid : Lunin; Fede Valverde, Rüdiger, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé o Endrick.

: Lunin; Fede Valverde, Rüdiger, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé o Endrick. Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Aihen; Zubimendi, Marín, Sucic; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

El árbitro encargado de llevar el partido a buen puerto en el Santiago Bernabéu Alberto Rojas. Mientras que el encargado del VAR será Daniel Trujillo, el árbitro y su equipo deberán apoyar en las jugadas más polémicas con la intensión que pueda terminar el partido sin polémicas a favor de algún club.