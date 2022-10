Danna Paola muestra romántica y lujosa cena con su novio Alex Hoyer

Muy enamorada se dejó ver Danna Paola en su última publicación de Instagram. Como pocas veces, la cantante presumió algunas fotos muy románticas, pues mostró a sus millones de seguidores que tuvo una lujosa cena para celebrar su relación con Alex Hoyer, con quien tiene poco más de un año saliendo. La artista subió sus imágenes, impresionando a todos sus admiradores, pues casi nunca muestra esta parte de su vida.

En los últimos meses, la protagonista de las primeras temporadas de "Élite", ha sido más abierta con su relación con el también cantante, pues se ha dejado ver desfilando por las alfombras rojas y subiendo algunas fotos junto a él. Al principio de su romance, la actriz quería mantener alejado su noviazgo de las cámaras esta parte de su vida, sin embargo, ahora la presume y son sus plataformas digitales en las que manda mensajes en los que se muestra muy enamorada.

Danna Paola y Alex Hoyer dejan ver su cita

Este miércoles, Danna Paola compartió con sus más de 34.7 millones de seguidores en la plataforma de Meta, una serie de fotos en las que mostró el hermoso detalle que le dio su novio, se trató de un ramo de rosas gigante, el cual no dudo en poner un florero y enseñarlo a sus fanáticos, pues se tomó un par de instantáneas abrazando el bonito regalo, que fue muy comentado por sus seguidores que no perdieron nota de todo lo que hizo la pareja.

Danna Paola publica románticas fotos IG @dannapaola

La actriz y cantante sólo compartió las imágenes con la palabra "Te infinito" y un emoji de corazón, así como el número 2, lo que hizo sospechar que la pareja estaba celebrando alguno de sus aniversarios, pues además del regalo, también tuvieron una lujosa cena en el restaurante Pujol, de la Ciudad de México, la cual mostró la intérprete de "Mala Fama" en sus historias de Instagram en la que escribió “Un abrazo al alma, qué locura”, refiriéndose a los deliciosos platillos que degustó.

En tanto, en sus fotos de su Feed de su cuenta de la plataforma de Meta, la actriz dejó ver algunos momentos junto a Alex. En una de las imágenes aparecen ambos en la playa jugando, pues el cantante "Dementes" está acostado sostiene a Danna con los pies y las manos demostrando su fuerza y resistencia, así como su confianza entre ambos. Asimismo, en otra postal ambos están parados frente a un espejo luciendo un estilo muy urbano de chaqueta de cuero haciendo un match de pareja, de igual forma Hoyer le da un beso en la cabeza a la joven artista.

Danna y Alex celebran fecha importante IG @dannapaola

En tanto, la publicación fue comentada por Alex Hoyer, quien escribió "Que hermoso encontrarme con un ser humano como tu. Te amo", frase que acompañó con un emoji de infinito. Evidentemente, este mensaje no pasó desapercibido por sus fanáticos, quienes reaccionaron de manera positiva y le dejaron más de dos mil "me gusta". Por su parte, el post de la actriz que le dio vida a "Patito" en "Atrévete a soñar" alcanzó los 827 mil "likes".

Hace unos días, Danna Paola preocupó a sus fanáticos pues reveló que estaba teniendo problemas de ansiedad debido a su tour "XT4S1S" y comunicó que lamentablemente tenía que cancelar una fecha en Veracruz. Sin embargo, todo parece indicar que ha comenzado a tomarse las cosas con calma y disfrutar de estos momentos románticos junto a su novio, quien ha estado a su lado en este proceso para retomar con fuerza su carrera musical.

