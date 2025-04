Spider-Man Beyond The Spider Verse llegará el 4 de junio de 2027 y presentan las primeras IMÁGENES

"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" ya tiene fecha de estreno. La CinemaCon de 2025 ha cerrado de manera espectacular con el anuncio de la llegada de la tercera entrega de esta increíble aventura de Miles Morales. Lo más importante es que ya tenemos día y hora de su llegada a los cines de todo el mundo.

De acuerdo con lo presentado por Sony durante su turno en el panel, "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" llegará a los cines el día 4 de junio de 2027. Esto quiere decir que serán todavía dos años de larga espera, pero que, aseguran valdrá la pena, pues el hecho de que tarden tanto es porque se tomaron su tiempo para que el resultado sea perfecto.

“La espera ha terminado”, dijo el coguionista y productor Phil Lord a la audiencia, que no se trata de fanáticos de los cómics, si no de los dueños de los cines más importantes de todo el mundo, así como los invitados de la prensa internacional.

Ya hay fecha de estreno. Crédito: SONY

¿Qué veremos en la. nueva película de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" es la tercera y última entrega de la aclamada trilogía animada que sigue las aventuras de Miles Morales como Spider-Man a través del multiverso. Esta película es la continuación directa de "Spider-Man: Across the Spider-Verse", que dejó al público con un final impactante y muchas incógnitas.

La película tiene la tarea de cerrar la narrativa épica que se ha estado construyendo, resolviendo los conflictos pendientes y llevando a Miles Morales a su confrontación final con las amenazas que acechan el multiverso. Se espera que explore aún más las complejidades del concepto del Spider-Verse, presentando nuevas variantes de Spider-Man y profundizando en las relaciones entre los personajes principales, especialmente Miles y Gwen Stacy.

"Esta película retoma el tema justo en el momento en que lo dejamos. Miles es un fugitivo que huye de todos los demás Spider del multiverso, y Gwen y el resto de sus amigos podrían o no ser suficientes para ayudarlo a salvar a su familia", dijo Phil Lord durante la conferencia.

La producción de "Beyond the Spider-Verse" ha enfrentado algunos desafíos, incluyendo retrasos debido a la huelga de escritores y actores en Hollywood. Los creadores han prometido que esta película será un cierre espectacular para la trilogía, elevando aún más el nivel de animación innovadora y la profundidad emocional que han caracterizado a las entregas anteriores.