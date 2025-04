El golpe de timón

EN LA LÓGICA de Donald Trump, Canadá debe ser un estado más de Estados Unidos y México un país desarrollado que debe ser controlado, pero antes, hay que limpiarlo del crimen organizado.

Luis Cresencio Sandoval y Omar García Harfuch

La estrategia del inquilino de la Casa Blanca está fincada en tres grandes líneas de acción: cazar capos y a quienes les han facilitado todo, cancelar visas e implantar una nueva doctrina de colaboración militar.

En lo primero, el paso inicial se dio con la declaratoria de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales, lo que implica el endurecimiento de medidas de inmigración y financieras.

El Zar de la Frontera, Tom Homan; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la directora del FinCen, Andrea Gacki, y la Fiscal Pam Bondi, ponen lupa al lavado de dinero vía el intercambio de servicios y remesas.

Andrea Gacki

Pero esperan acciones más determinantes del gobierno de Claudia Sheinbaum para llevar a sus instancias de justicia a los grupos políticos y empresariales que han facilitado la operación de esos cárteles delictivos.

Como el Departamento de Estado, de Marco Rubio, y la Secretaría de Seguridad Interna, a cargo de Kristi Noem, no están dispuestos a que se mantenga esa “intolerable alianza”, viene la segunda fase del plan.

Marco Rubio

Rubio alista ya una cancelación masiva de visas de ciudadanos mexicanos: se habla de 200 para abrir boca, lo mismo políticos, militares, líderes de movimientos, empresarios y financieros.

Las agencias de seguridad estadounidenses cuentan con una lista de objetivos que, conforme pasan los días y profundizan más sus investigaciones, se incrementa significativamente.

La tercera pata de la estrategia trumpista es la “nueva doctrina” de colaboración militar, donde Sheinbaum sí ha dado pasos firmes de la mano de los secretarios de la Defensa y la Marina.

Los últimos golpes que ha asestado a los cárteles el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han sido guiados en buena medida por el Comando Norte de Estados Unidos, que capitanea Gregory M. Guillot.

Desde principios de año hay dos grupos de élite del ejército estadounidense, los famosos SEALs, entrenando a marinos mexicanos para ejecutar operaciones encubiertas.

Recientemente la Presidenta Sheinbaum reconoció en una de sus conferencias mañaneras que el gobierno mexicano y el Senado habían autorizado la entrada de fuerzas externas para “fines de capacitación”.

El general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, tiene la difícil tarea de recuperar la confianza de las fuerzas estadounidenses, la cual se perdió por la poca cooperación que su antecesor, Luis Cresencio Sandoval, tuvo con su contraparte.

Ricardo Trevilla

La pinza de la estrategia de Trump se cierra en lo económico, amagando con asfixiar al país con la imposición de aranceles y encareciendo cada día más las exportaciones mexicanas.

Ya tasó al acero y al aluminio, está golpeando de muerte a la industria automotriz y este día se conocerán los alcances de nuevos aranceles recíprocos de los que tampoco se escapará México.

A menos que en Palacio Nacional se dé un golpe de timón.

A PESAR DE la convocatoria previamente emitida, todos los accionistas que concurrieron a la Asamblea General de Accionistas de la sociedad Te Creemos Holding programada ayer lunes, fueron impedidos de acceder. El despacho Ritch Mueller, donde se llevaría a cabo la reunión por así señalarlo en la convocatoria de Guillermo Martorell Nieto, Pablo Coballasi Durand, Juan Carlos Hernáiz Vigil y Bryan Wagner, cerró sus puertas por temor a posibles incidentes por la molestia de muchos accionistas por las investigaciones aparentemente abiertas tanto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de nuestro país (CNBV), como por la de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de Estados Unidos.

Pablo Coballasi

No se trata de un caso aislado. El viernes ocurrió exactamente lo mismo en la Asamblea de otra sociedad financiera, Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) vinculada al mismo grupo corporativo, donde también se negó acceso a los accionistas bajo argumentos similares, con la coparticipación del bufete jurídico que comanda Luis Nicolau. La sociedad es objeto de indagatorias por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, derivado de los vínculos de uno de los fondos involucrados, Creation Investments, con personas que recientemente fueron incluidas en la lista que administra la OFAC a cargo de la misma Andrea Gacki.

Se habla de una investigación ya avanzada, lo que incrementa la incertidumbre en torno al futuro de la sociedad y al papel que deberán asumir tanto autoridades regulatorias como accionistas afectados. Algunos de los accionistas, encabezados por Jorge Kleinberg, expresaron que promoverán acciones legales por la obstrucción de sus derechos corporativos, señalando que fueron convocados formalmente y que su exclusión carece de justificación jurídica. Por su parte, expertos en derecho societario advierten que la falta de transparencia en la conducción de las asambleas, con el encubrimiento por parte del despacho Ritch Muller, generará nulidades y responsabilidades penales y civiles para los administradores. Asimismo, enfatizan la importancia de que la autoridad intervenga con celeridad, ante el riesgo de un daño todavía mayor al patrimonio de los inversionistas.

Bryan Wagner

LO QUE SON las cosas, mientras México tiene prendidas las veladoras para que Estados Unidos ya se olvide de aplicarnos más aranceles, el gobierno de Claudia Sheinbaum le receta la misma medicina a la industria de cruceros turísticos. El viernes pasado, los presidentes de Carnival, Josh Weinstein, y de Norwegian Cruise Line, Harry Sommer, enviaron sendas cartas a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, en las que la conmina a utilizar sus buenos oficios para evitar que proceda el nuevo cobro por pasajero que arriba a los puertos mexicanos. Lo que más ofreció la 4T hace un par de meses fue bajar el derecho de 42 a 21 dólares y aplazarlo de enero a julio.

Josh Weinstein

Pero los socios de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, que preside Michele Paige, consideran que aún así el país perderá competitividad en este rubro y que las compañías relocalizarán rutas a otros mercados. De hecho, Carnival ya anunció que su filial Princess cancelará 18 salidas que representan 33 llegadas a Cozumel y Mahahual, en Quintana Roo. También Norwegian ya no arribará a Acapulco, que de por sí no se levanta económicamente por el paso del huracán Otis. Los cruceros piden que el impuesto no exceda 15% y que se aplique gradualmente en dos años. Así como el secretario Marcelo Ebrard pide a su colega Howard Lutnick que el arancel a los autos mexicanos no sea de 25%, sino de 15 o 10%.

Sergio Javier Molina

SERGIO JAVIER MOLINA Martínez fue otro que arrancó el domingo pasado, con gran asistencia, su campaña en el Monumento a la Revolución, rumbo a lograr un lugar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ