Danna Paola eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

Danna Paola se encuentra muy feliz tras la confirmación de que será una de las anfitrionas de los Premios Juventud 2022. La cantante de 26 años dirá presente este próximo jueves 21 de julio desde Puerto Rico.

Otro anfitrión confirmado para la nueva edición de la ceremonia que premia lo mejor de la música otorgados por la cadena estadounidense “Univisión”, es Eduin Caz. Eduin y Danna prometen una gran sorpresa para sus millones de fans.

En las últimas horas, Danna Paola demostró nuevamente su gran belleza en las plataformas virtuales. La actriz publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram oficial que se desataron todos los suspiros de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. La ex “Atrévete a soñar” posó para una producción de fotos profesional luciendo un look total black compuesto por vestido y corsé con detalles blancos. La artista oriunda de Ciudad de México complementó su look con un delicado make up, su largo cabello suelto.

Danna Paola posando. Fuente: Instagram Danna Paola

Un emoji de corazón negro fue el simple y corto epígrafe que escogió Paola para su mencionado y espectacular posteo en la popular red de la camarita.

Danna Paola posando. Fuente: Instagram Danna Paola

Este mencionado posteo de la ex pareja de Eleaxar Gómez obtuvo en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los ochenta y ocho mil ochocientos corazones en tan solo unas horas. “Dale a una chica los zapatos adecuados y podrá conquistar el mundo”, “Aquí dándole gracias al universo porque existes” y “X ti le echo ganas a la vida Paolaaaa” fueron algunos de los miles de comentarios que recibió la ex integrante de “Élite” de parte de sus fans en el posteo.