Danna Paola sufre una crisis y cancela concierto: "He descubierto heridas emocionales"

Danna Paola rompió en llanto en sus redes sociales, pues comunicó que tuvo una crisis debido a los recientes problemas que ha experimentado con el "Tour XT4S1S", el cual tuvo que cancelar una fecha en Veracruz. La cantante tomó su cuenta de Instagram para hacer del conocimiento de sus fans lo que esta sintiendo en ese momento, lo que ocasionó que varios se preocuparan por ella, pues aseguró que "estaba descubriendo heridas emocionales".

Fue la noche de este viernes, cuando por medio de sus historias de la plataforma Meta le hizo saber a sus más de 34.7 millones de seguidores que las cosas no iba bien durante los últimos días, pues a pesar de que se estaba esforzando mucho para llevar un show de calidad, se estaba siendo ansiosa, además de que resurgieron algunas emociones del pasado, cuando era más joven en la industria.

"Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas que sucediendo, otras no tanto (...), pero además estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada, y estoy teniendo un break down emocional en el proceso y aun así me trato de mantener fuerte. Además estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no se porque se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción y me pongo a llorar de la nada abrazando a esa Danna que tenía mucho miedo de 'ser'".

Danna Paola rompe en llanto Foto: Especial

La también actriz se sinceró con sus seguidores y habló de cómo liberar un poco de los sentimientos guardados mediante el llanto, ya que "uno tiene que sacar lo que duele porque enferma x dentro y años después se presenta esa herida que no tratamos a tiempo. SANAR es muy importante, deben permitirse abrir esas heridas cuando se sientan listos y no guardarse nada, LLORAR AYUDA A LIMPIAR EL ALMA".

Danna Paola cancela concierto

Después de alarmar a sus seguidores, la cantante de "Mala Fama" y "Oye Pablo" agradeció las muestras de cariño por parte de sus seguidores, pero posteriormente anunció que tuvo que cancelar el concierto en Veracruz, sin embargo, lo reagendó para otro día, pues del 22 de octubre pasará al 26 de noviembre, por lo que sus fans aún podrán disfrutar en este gran tour que ha sido muy exitoso, pues en la Ciudad de México tuvo sold out en la primera presentación.

"Ayer se me juntaron todas las emociones y parte de mi ansiedad tiene que ver con el proceso creativo de la gira y me estaba preocupando mucho, para mi es MEGA IMPORTANTE la calidad de un show y este en especial es un espectáculo lleno de detalles que está tomando más tiempo de lo que pensábamos. El equipo creativo con quienes estamos trabajando y todo mi equipo en son INCREÍBLES y estamos poniendo todo el esfuerzo y alma para DARLES un SHOW ÚNICO" colocó en su cuenta de Twitter para anunciar la nueva fecha.

"Hoy el tiempo está jugando en contra y hay cositas que no están listas, y no me gustaría darles un show sin esos detalles porque merecen ver el espectáculo con la misma calidad que todos los demás. LOS AMO!", finalizó la actriz, quien hasta el momento no ha dado a conocer si las demás fechas pactadas para su tour también se moverán.

