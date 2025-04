Karely Ruiz confiesa estar triste y habla sobre los cambios en su cuerpo ahora que está lactando

Fue el 2 de febrero cuando llegó al mundo la pequeña Madisson, hija de la modelo e influencer Karely Ruiz y su novio el DJ Johnny Echeverría y aunque han pasado solo poco menos de dos meses de que la celebridad de redes sociales se convirtió en madre por primera vez la gente critica su cuerpo, pero ella ya respondió en redes sociales y asegura estar triste.

En una historia en su cuenta oficial en Instagram, Karely Ruiz habló de todas las criticas que recibe de hombres y mujeres sobre los cambios en su cuerpo, la modelo escribió sobre las imágenes la palabra “triste”, que podría ser una referencia de cómo se siente con los señalamientos de los usuarios.

Karely Ruiz describió que ha pasado por algunos cambios y que en este momento se encuentra aún en proceso de lactancia para la pequeña Madisson, ya que una de las críticas al respecto de su físico es sobre su busto, por lo que menciona que sigue alimentando a su hija.

“Muchas mujeres y hombres me dicen que mis bubis están casi en el suelo, por qué será o sea yo ni me meto con nadie, lo único que hago es ayudar a la gente, a los perritos y todo, soy buena persona y todavía no me dicen cosas, me tiran hate, yo qué les hago, aparte estoy lactando, o sea obviamente es super obvio que van a caer, porque pues aparte yo tengo mucho busto imagínense con la leche, obviamente, por qué la gente no entiende”, dice Karely Ruiz.