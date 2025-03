"Las Crónicas del Diablo", la obra que enseña y divierte a las nuevas generaciones desde la mente de Hugo Serrano

El Teatro es uno de los tantos espectáculos que nos regala la Ciudad de México, así desde las entrañas del Teatro Xola Julio Prieto, puedes ver una de las obras que más ruido han estado generando en las últimas semanas, lleva por nombre "Las Crónicas del Diablo" y no es nada parecido a lo que has visto antes.

La obra nos cuenta un pasaje desde los ojos de “El Diablo" un periodista de investigación que lleva más allá su profesión, pues en busca de respuestas se ve en la necesidad de meterse en un conflicto político tan complicado como lo es la Segunda Guerra Mundial, sumando como medio y un ojo crítico a la historia.

En este primer capítulo titulado: "La operación Pulque", en referencia al documental sobre este elixir mexicano que se pidió bajo las órdenes de Hitler, nos adentramos en una historia que lo tiene todo, llevándonos a un momento histórico de manera entretenida, fresca y sobre todo digna de ver más de una vez.

Por ello, en entrevista para El Heraldo de México, Hugo Serrano, director y dramaturgo, nos contó por qué decidió hablar de un momento tan importante y sobre todo complicado, no solo para el mexicano sino para el mundo en general, ya que la Segunda Guerra Mundial es uno de los acontecimientos más difíciles del ser humano.

En palabras de Hugo Serrano, la historia vino a él gracias a su acercamiento con diversos fanáticos de la historia en general, donde comenzó a conocer la historia detrás de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo viendo detrás de la capa que nos cuentan las diferentes instituciones educativas en México, donde conoció los chismes de la vida personal de muchos personajes históricos.

Justamente el dramaturgo menciona que se cree que la participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue solo el Escuadrón 201 y todo lo demás era una participación de apoyo a Estados Unidos; sin embargo Serrano descubrió la red de espionaje que apoyo al Movimiento Nazi en colusión con cierto sector del gobierno y debía contarlo.

"Todos los arquetipos de personajes de una historia de espionaje, están en esta producción y no tuvimos que inventarle nada. Lo moldeamos para que tuviera comedia, esta la rubia despampanante, la tecnología de las cámaras de micropunto, hay traiciones, propaganda oculta. Verdaderamente fue agarrar este cúmulo completo de estos elementos y ponerlo desde el punto de vista de este reportero que le apodan 'El Diablo', agrega Serrano.

Uno de los personajes más destacados es "El Diablo", quien con su crónica nos hila toda la historia de la producción, que bajo la actuación de Elías Toscano, se convierte en ese personaje que no puedes olvidar y que te deja con ganas de tener más tiempo de su interpretación sobre el escenario.

“Mi objetivo no es que los fanáticos de la historia se diviertan sino es que el público general se divierta. Si eres un fanático de la historia, te vas a dar cuenta de varios momentos que otras personas no, pero si no, realmente se puede disfrutar”, menciona el dramaturgo.