Los vestidos con transparencias son la prenda que menos esperabas este otoño, y ya son tendencia

Los vestidos con transparencias no están hechos solo para el verano o al menos eso han afirmado decenas de celebridades que los han hecho suyos por completo y la mejor parte, según sus cátedras de moda, es que se pueden llevar en cualquier ocasión, evento y sin que la edad sea un factor a considerar. Por supuesto, hablamos de una tendencia un tanto arriesgada que solo las más atrevidas lucirían durante el otoño. ¿Te animas?

El resultado es perfecto para causar sensación en una alfombra roja tal y como demostraron famosas en la segunda gala anual del Museo de la Academia; en una boda, al estilo de Dua Lipa, o bien, en looks más casuales como demostró Rina Lipa entre otras celebridades y el resultado siempre es perfecto para causar sensación. Una de las formas más populares para causar sensación que esta tendencia de otoño es llevar un bikini por debajo para que así el contraste del bañador con las transparencias haga resaltar más el atuendo.

Las transparencias pueden ir acompañadas con bordados. (Foto: IG @florencepugh)

Sin embargo, no es la única alternativa, ya que también es común ver que la tendencia por dejar los pezones a la vista ha aumentado significativamente y prueba de ello es uno de los más recientes looks de Florence Pugh, quien ocupó las transparencias de esta original forma. Claro que no es forzoso apostar por una imagen más arriesgada y como te hemos contado en otras ocasiones, puedes recurrir a las pezoneras de corazón que son la gran sensación y combinan a la perfección con este estilo.

Y aunque las transparencias no sólo se llevan en color negro o tonos oscuros, las famosas han dejado ver que puede ser una de las opciones ideales para lucir elegante y si se agrega a la prenda un poco de brillo, se puede conseguir una imagen muy chic y en tendencia. Asimismo, un buen par de tacones ayudarán a elevar el look y con ello dar el toque final al atuendo y lucir como una celebridad.

Ideal para una invitada de boda. (Foto: IG @dualipa)

O para la novia. (Foto: IG @runwayhigh)

Y se pueden lucir todos los colores. (Foto: IG @runwayhigh)

En cuanto a los tipos de tela que se pueden usar durante esta temporada destacan el tul o el voile para una caída de lo más natural y que se ajuste a la perfección a la silueta, pero también se pueden combinar con detalles que dejen cubiertas ciertas partes del cuerpo como un top de seda que ayude a lucir más elegante, mientras que las transparencias del vestido quedan del torso a los tobillos.

Las texturas son la gran sensación. (Foto: IG @ilymobarbaro)

La lencería o bikinis a la vista le dan un toque más casual. (Foto: IG @rinalipa)

Por otro lado, la hermana de Dua Lipa ha dado grandes cátedras de moda con las cuales dejó en claro que las texturas le dan un toque extra al atuendo y para ello se puede ir desde un vestido corrugado hasta uno hecho con crochet, pues la forma tejida ha sido una de las preferidas del año y todo parece indicar que no saldrá del radar de novedades ni durante la temporada de otoño-invierno 2022-2023 ni mucho menos de la primavera-verano 2023.

Asimismo, para las amantes del glamur, o bien, para eventos en los que la elegancia y lo chic son indispensables, un diseño repleto de brillo y otras tendencias como las plumas le darán el toque final al vestido, la mejor parte es que con una alternativa como esta se confirma que se trata de una tendencia de otoño que no conoce de edades, pues a sus 38 años la actriz y productora Olivia Wilde lo lució.

¿Cómo usarías los vestidos con transparencias este otoño? (Foto: IG @muatraceylevy)

