Las faldas midi de mezclilla serán tus favoritas esta temporada

Los looks más icónicos se llevan durante el otoño y así lo han demostrado desde las grande capitales de la moda como Nueva York, París o Milán, en donde cientos de mujeres han dejado en claro que el cuero no es el único complemento ideal para causar sensación en esta temporada. Pues según los atuendos más populares del momento, la mezclilla también es una excelente aliada; sin embargo, cuando se habla de denim no sólo nos referimos a los jeans.

Y es que uno de los errores más comunes cuando llega la temporada de frío y de lluvias, es pensar que sólo los pantalones junto a las prendas más abrigadoras son las básicas que no nos pueden faltar en ninguna ocasión y si bien esto tiene un poco de verdad, también es importante señalar que algunas otras más atrevidas como los vestidos o las faldas son perfectas para la ocasión, algo que incluso nos han demostrado las famosas y las royals.

Puedes crear los looks más coloridos. (Foto: Pinterest)

Por supuesto, en cada temporada nace una nueva tendencia y para este otoño las grandes protagonistas serán las faldas midi de mezclilla que se pueden usar en cualquier ocasión y crear looks casuales del street style y hasta las apuestas más elegantes con las cuales ir a la oficina. Y es que el denim es uno de los materiales ideales para lucir a la moda sin importar la ocasión, el claro ejemplo de ello es que es considerado como un tejido atemporal.

Además, al encontrarse desde el clásico azul hasta los más claros y oscuros como el negro, es perfecto para vestir en cualquier ocasión y aún así lucir en tendencia. Algo que debes de tomar en cuenta es que para agregar las faldas midi de mezclilla a tus nuevos básicos del guardarropa tendrás que olvidarte de lo mini y dejar esta tendencia para otros estilos como las faldas tableadas en color blanco; en lo que respecta al tejido denim lo ideal es llevar los diseños a la altura de las rodillas o a media pantorrilla.

Apuesta por los looks total denim. (Foto: Pinterest)

La fiebre por este estilo no sorprende a muchas amantes de la moda y es que la nostalgia por los años 90's y 2000 ha impactado fuertemente en la industria y muchas de las tendencias de aquellas décadas ha regresado para imponerse entre las nuevas generaciones y la mezclilla no podía faltar en la lista. La buena noticia es que este 2022 se puede llevar en los estilos más variados que van desde llevar un solo tono hasta diseños con parches.

Por otro lado, han llamado bastante la atención este tipo de faldas ya que el denim es un material que se puede combinar con casi todo y lograr resultados perfectos; en lo que respecta a la parte superior del cuerpo, se pueden complementar con blusas o camisas de botones, además de chaquetas de cuero y por qué no, del mismo material para sumarse a la tendencia de los looks total denim que impuso JLo desde el invierno pasado.

Las aberturas también están en tendencia. (Foto: Pinterest)

Mientras que para el calzado, también hablamos de una gran versatilidad y la prueba de ello es que en los mejores looks que se han visto hasta el momento destacan aquellos en los que se llevan con tenis de un blanco impecable, pasando por las botas y llegando hasta los tacones. La decisión final se deberá de tomar según el estilo que se quiera conseguir.

Así que si durante la temporada otoño-invierno quieres lucir a la moda, no te pueden faltar las faldas midi de mezclilla y si todo lo anterior aún no te convence para usarlas durante los últimos meses del año, quizás el tomar en cuenta que son ideales para armar tus mejores looks sin mucho esfuerzo y en poco tiempo te haga cambiar de opinión. ¿Tú cómo las usarías para derrochar estilo?, no olvides que son perfectas para las mujeres de todas las edades.

SIGUE LEYENDO

Las botas que no te pueden faltar en esta temporada de lluvias

Los leggins son la prenda perfecta para otoño, así puedes usarlos todos los días

Pezoneras de corazón, el detalle perfecto para tus looks con transparencias