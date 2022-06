Las minifaldas de tablas regresan como el básico favorito de esta temporada; estas son las reglas para usarlas

El próximo martes por fin llega el verano y con él el pretexto perfecto para llevar los mejores looks, aunque muchas amantes de la moda llevan semanas advirtiendo cuáles serán las tendencias que dominen la temporada y entre las prendas estrellas destacan las minifaldas de tablas que se robaron el corazón del mundo entero. Tanta es la importancia que tendrán que ya comienzan a considerarse como uno de los básicos del guardarropa.

Claro que al igual que con cualquier tendencia, hay ciertas reglas que se deben de tomar en cuenta para lucir a la moda, pues si bien hay muchos modelos de minifaldas con tablas, hay dos en especial que comienzan a tener mucha popularidad, según se ha visto en las influencias del street style y en los looks de las celebridades. Por supuesto, en estas normas también entran las formas ideales para usarlas y combinarlas de forma correcta, ya que el verano es el momento ideal para vestir escotes y botas largas.

Así que si quieres estar en tendencia esta temporada, lo mejor es que tomes inspiración de los atuendos que se han apoderado de las calles de las ciudades más importantes como Nueva York, Londres y París, donde se ha hecho de esta prenda la pieza clave para lucir perfectas y, sobre todo, para demostrar lo versátiles que son, ya que además se pueden llevar en cualquier estilo, pues el secreto está en saber estilizarlas.

Las bragas tienen que quedar a la vista con las minifaldas de tiro bajo. (Foto: IG @haileybieber)

De minifaldas de tenis a denim; así se pueden usar este verano

Si bien las minifaldas han tenido mucha importancia en los últimos seis meses, ahora las tablas llegaron a darle ese toque que tanto se buscada y que encajara con todos los gustos, desde aquellos en los que se buscan tiros altos hasta aquellos que recuperan el tiro a la cadera, pues según lo que se ha visto previo al cambio de temporada, en ambas alturas la prenda luce perfecta, ya que lo que se ha robado la atención de todos es el material y el diseño.

Por un lado, las minifaldas de tablas que también son conocidas por ser ideales para practicar tenis, se deben usar en color blanco y con tiros altos; mientras que el tableado puede ir desde lo colegial hasta aquellos modelos en los que la reda tiene una o dos tablas. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que de apostar por los tiros a la cadera, se deben de dejar las bragas a la vista, una tendencia que empezó la marca Miu Miu y que viralizó Gigi Hadid.

También se pueden crear looks monocromáticos. (Foto: IG @michellesalasb)

Las calcetas son el accesorio perfecto para este tipo de minifaldas. (Foto: IG @evijafo)

Mientras que la segunda propuesta del año es usarlas en denim, otra de las tendencias del momento que se le han visto a mujeres de todas las edades como Jennifer López. Por supuesto, la minifalda de mezclilla luce perfecta en looks total denim, pero también se ha demostrado que las amantes de la moda pueden usarlas con otras propuestas de la remporada, como es el caso del cuero, para darle ese toque gótico que tanto se le ha visto a Kourtney Kardashian.

Claro que no son las únicas reglas a seguir, pues a la hora de combinarlas se deben escoger las prendas correctas y según lo que se ha visto, las piernas no son las únicas que se deben mostrar, ya que dejar al descubierto el abdomen también es una de las mejores formas para estar a la moda. Es por ello que los tops se han convertido en las piezas necesarias para complementar el look; sin embargo, para crear armonía y que el escote en gran parte del cuerpo no se robe la atención de todos, también hay que apostar por prendas oversize.

Las minifaldas de tablas también se pueden llevar en mezclilla. (Foto: Pexels)

De acuerdo con los atuendos más icónicos del momento, de apostar por tops, hay que procurar que sean de manga larga para que sólo el abdomen tenga protagonismo. Por otro lado, las chaquetas largas y de tallas grandes pueden ayudar a estilizar el look y a lucir los tops más escotados.

En cuanto al calzado, los mocasines y bailarinas con calcetas a la altura de la rodilla, así como las botas altas, son indispensables, ya que terminan de hacer que las piernas luzcan largas y perfectas. Incluso, también se pueden agregar plataformas con las cuales ganar unos cuantos centímetros extra en la figura.

SIGUE LEYENDO

5 looks bohemios de Yuya para inspirar los días frescos del verano | FOTOS

5 looks de Karol G para lucir como toda una "bichota" este verano

Bikinis coloridos para lucir coqueta y juvenil en la playa al estilo de Michelle Renaud