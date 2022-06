5 looks de Karol G para lucir como toda una "bichota" este verano

Este martes 21 de junio por fin inicia el verano, la estación favorita de muchas personas, pues es ideal por su clima cálido que permite a todo el mundo lucir los mejores looks; sin embargo, llevarlos sin descuidar las tendencias de moda del momento puede llegar a ser todo un problema y es por ello que tomar inspiración de los outfits de las famosas es la mejor opción y si hay alguien de quien nadie puede dejar de hablar es de Karol G.

La cantante de 31 años se ha coronado como una de las famosas más importantes e influyentes del momento no sólo por su talento para la música, sino también porque ha demostrado tener muchas otras pasiones, una de ellas la moda. No por nada es todo un referente del estilo urbano, que este verano tendrá mucho protagonismo en los looks. Así que no hay mejor opción que tomar inspiración que los atuendos de la "bichota" para lucirse en los próximos meses.

Algo que los fans de Karol G agradecen es que al tratarse de un estilo urbano y en ocasiones con influencias del street style, es que los looks son fáciles de lograr y en muchas ocasiones sólo requieren de básicos del guardarropa que cualquier persona tiene. Por supuesto, los accesorios y prendas con ciertos diseños o colores son otra pieza clave para lucir en tendencia con la energía del verano y con lo que todo el mundo lleva.

Pantalones holgados

Para el primero de los looks se necesitan unos jeans holgados que serán los grandes protagonistas, además, son los pantalones favoritos del año y que además ayudan a estilizar la figura y a ayudar a salir de la clásica forma de cortes como el skinny. De acuerdo con Karol G, para lucir como toda una "bichota" se debe cuidar que sean de tiro alto y rotos a la altura de las rodillas.

Lo ideal para estilizarlos es agregar un top de manga larga y escote, ya que las prendas entalladas ayudan a contrarrestar lo holgado de los jeas. Por otro lado, se puede optar por unos tenis chunky en color blanco, pues son otra de las grandes sensaciones de este verano.

Los jeans rotos están de moda este 2022. (Foto: Instagram @karolg)

Top curtain reveal

El segundo look con el cual impactar a todos en los próximos meses también tiene a los jeans holgados como uno de los básicos; sin embargo, la prenda protagonista es un top con escote curtain reveal, mismo que todas las famosas están luciendo para dejar ver su lado más atrevido y arriesgado con la moda.

Por supuesto, se trata de una prenda viral que ayuda a sacar ese lado sensual, ya que se caracteriza por ser de manga larga, pero dejar todo el torso al descubierto y sólo cubrir a la altura del pecho con un algún broche o cintas.

Así se luce con estilo el top estrella del verano. (Foto: Instagram @karolg)

Enterizos

Karol G también ha demostrado que los enterizos son la prenda perfecta para este verano y, por supuesto, para presumir la figura como nunca, un estilo que también se le ha visto a celebridades como Kim Kardashian.

La mejor parte de este estilo es que se pueden crear looks monocromáticos de un sólo color, o bien, por lucir los mejores estampados; uno de los mejores ejemplos de este año es el animal print de tigre justo como el de la siguiente foto e incluso apostar por diseños de leopardo o cebra.

Los enterizos son los favoritos de la temporada. (Foto: Instagram @karolg)

Camisetas como minivestidos

Otra de las tendencias de moda preferidas de este verano son los minivestidos hechos con camisetas largas y la intérprete de "Tusa" también se ha lucido con looks como estos; el mejor ejemplo es este outfit con una prenda negra y con estampado.

Aunque la "bichota" sólo apostó por esta camiseta como vestido, algunas formas de estilizarlo son con medias de red o calcetas; mientras que para el calzado, un par de tenis blancos con plataforma o botas son ideales para usar en los próximos meses.

Karol G encendió la red con este look. (Foto: Instagram @karolg)

Minishort

Uno de los básicos del guardarropa es el minishort denim que cada verano siempre se posiciona dentro de las tendencias preferidas y al ser un ícono de la moda, Karol G sabe cómo usarlo para lucir perfecta y robarse la atención de todos. Es por ello que este look con blusa de cuello alto y manga larga no podía quedar fuera de las ideas para lucir como toda una diosa.

Algo que dejó claro la cantante es que los colores pastel están de moda, en especial aquellos morados que recuerdan al Very Peri de Pantone, es decir, el color del año. Por otro lado, con esta propuesta, la colombiana también demostró que el total denim está de moda y a sus minishorts agregó una chaqueta oversize de mezclilla.

Karol G sabe que los accesorios son piezas clave para elevar un look. (Foto: Instagram @karolg)

