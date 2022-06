Bikinis atrevidos ideales para todas las tallas para ser la reina de la playa como Chiquis Rivera

Chiquis Rivera continúa sumando éxitos a su carrera como cantante y se ha convertido en un referente de la moda con atuendos que logran inspirar a sus seguidores, pues además de presumir sus curvas envía un fuerte mensaje de amor propio al dejarse ver con impactantes bikinis durante sus vacaciones.

La hija mayor de Jenni Rivera se ha ganado el corazón del público con su talento y simpatía tanto en el escenario como fuera de éste, donde no duda en compartir momentos con sus fans quienes la llenan de halagos en cada oportunidad resaltando su arrolladora belleza.

Viajar es una de las actividades favoritas de Chiquis Rivera y la playa es el lugar ideal para relajarse y alejarse de su ajetreada agenda de trabajo; sin embargo, lo que ha llamado la atención es la manera en que presume su escultural figura con diminutos bikinis perfectos para todas las tallas.

Bikinis de Chiquis Rivera. Foto: Instagram @chiquis

Tulum, Quintana Roo, es uno de los destinos favoritos de la cantante y es en éste donde presume algunos de sus mejores bikinis. Entre éstos destaca aquel en tonos café que usó con un saco de plumas con el que se ganó el título de "reina de la selva" mientras presumió un pronunciado escote.

Bikinis de Chiquis Rivera

Para muchas celebridades los estampados en los trajes de baño se han quedado atrás con la temporada de primavera, sin embargo, Chiquis Rivera desechó las reglas de la moda para hacerla suya y presumir su figura en un bikini ideal para lograr un bronceado perfecto en verano.

En tonos verde esmeralda y detalles en negro y rojo, el bikini de la primogénita de la "Diva de la Banda" que ha conquistado a sus fans es el que usó con un kimono blanco con transparencias, pues le permitió consentir a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram mientras disfrutaba del sol, la arena y el mar.

La también conductora ha sido blanco de "body shaming" en más de una ocasión, algo sobre lo que ha dudado en hablar resaltando que se trata de una mujer hermosa y real que ama su cuerpo y que desea disfrutarlo al máximo haciendo a un lado las críticas en redes sociales.

"No. No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja, pero lo que sí soy es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos y intentar algo diferente, fuera de lo frecuente”, escribió Chiquis en sus redes sociales.

Chiquis Rivera responde a críticas sobre su cuerpo. Foto: Instagram @chiquis

