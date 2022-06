Bikinis coloridos para lucir coqueta y juvenil en la playa al estilo de Michelle Renaud

Las vacaciones de verano están cada vez más cerca y los internautas ya buscan inspiración para sus looks en algunas celebridades, como Michelle Renaud quien ha compartido con sus seguidores bikinis que logran inspirar atuendos dignos de copiar en una escapada a la playa.

La actriz comenzó su carrera desde muy temprana edad con la telenovela "Ángeles sin paraíso", pero fue su participación en "Rebelde" la que logró impulsarla llevándola a ser parte de exitosos proyectos. Hoy en día goza de gran fama gracias a su talento e impactante belleza, así como su simpatía con la que se ha ganado el corazón del público en redes sociales.

Michelle Renaud en bikini negro. Foto: Instagram @michellerenaud

Renaud se mantiene en contacto con sus fans a través de Instagram, donde comparte los detalles de sus viajes con sus más de 4 millones de seguidores incluyendo los atuendos que le han ganado una lluvia de halagos en los comentarios. Entre éstos los bikinis, pues son una de las prendas favoritas para la playa.

Aunque los colores vibrantes y estampados florales son algunos de los favoritos para los trajes de baño en el verano, la actriz de "Camaleones" opta por algunos diseños sencillos que le dan un toque de elegancia sin dejar de lado lo divertido y juvenil de sus visitas a la playa.

Bikini rojo de Michelle Renaud. Foto: Instagram @michellerenaud

Secreto de Michelle Renaud

Michelle Renaud es un claro ejemplo de disciplina y perseverancia, pues la actriz posee una de las figuras más bellas en el medio del espectáculo que es resultado de una estricta rutina de ejercicio y una terapia que puede resultar intensa para algunos debido a las bajas temperaturas que hay que enfrentar.

A través de sus redes sociales, Renaud ha resaltado en más de una ocasión los beneficios de la crioterapia de cuerpo entero tanto para su salud mental como para bajar peso. Consiste en sumergirse en una tina con hielos por no más de 5 minutos controlando la respiración.

Bikini blanco de Michelle Renaud. Foto: Instagram @michellerenaud

“Desde que me meto a los hielos soy otra, no puedo dejar de bailar y de reír porque me llenan de endorfinas”, señala la actriz en uno de sus videos asegurando no sentir dolor y realizar el método Wim Hof que le permite controlar su respiración.

Aunque se ha señalado que bajar de peso es parte de los beneficios de la crioterapia de cuerpo entero, este tratamiento aún ha generado polémica debido a sus efectos y las contradicciones para algunas personas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) lo define como “el “superenfriamiento” del cuerpo con fines terapéuticos”; sin embargo, puntualizan en que no se ha demostrado que brinde los beneficios que promete y advierten de sus riesgos.

“Uno de los posibles riesgos es la asfixia, especialmente cuando se utiliza nitrógeno líquido como medio refrigerante (…) En este momento, no hay suficiente información disponible públicamente para ayudarnos a dar respuesta a estas pregunta”, señala la Dra. Anna Ghambaryan, Ph.D, evaluadora científica de la FDA

Michelle Renaud realiza hieloterapia. Foto: Instagram @michellerenaud

