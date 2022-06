Bikinis de colores vivos para lucir como reina de belleza en la playa al estilo de Sharis Cid

Sharis Cid es una actriz que supo ganarse el corazón de los televidentes por su excelente trabajo en producciones como "Preciosa", "Tres mujeres" y "Rebelde" entre otras no menos importantes, por esta razón que no es extraño que esté activa en redes sociales donde les comparte un poco de su vida profesional y personal, en especial cuando hace gala de sus bikinis cuando visita la playa.

Es Instagram una de las plataformas que más utiliza y donde sus fans pueden apreciar todo el esplendor de su belleza, al grado de dejarse ver sin una gota de maquillaje y lucir con orgullo las líneas de expresión que le han dejado sus 51 años de vida; sin embargo, también deja ver su figura trabajada cuando se va de vacaciones y los trajes de baño son el atuendo perfecto para estar cómoda.

Sharis Cid siempre ha demostrado su amor por la playa (Foto: Instagram @shariscid)

Aquellos que sean seguidores Sharis Cid, originaria de Chihuahua, sabrán que éste tipo de imágenes son comunes, pues ella gusta mucho de visitar las playas de nuestro país y lucir distintos modelos de bikinis que la hacer ver como una verdadera reina de belleza a punto de entrar en la pasarela. Para muestra basta con echarse un clavado a su cuenta y si no lo crees, a continuación te mostramos un poco de lo mucho que publica.

Sharis Cid luce espectacular gracias al ejercicio y sana alimentación (Foto: Instagram @shariscid)

Sharis Cid, la reina del bikini

María del Rosario Cid Pérez, nombre real de la actriz y empresaria, es una mujer que con sus 1.64 m de estatura ha sabido modelar a la perfección distintos atuendos, en especial los bikinis que resaltan su estética, además de mostrar su silueta esculpida por la buena alimentación y el ejercicio.

Sharis Cid siempre deja frases de motivación para sus fans (Foto: Instagram @shariscid)

De igual manera le encanta acompañar sus fotografías con algunas frases de motivación, ya sean propias o de su genio, pero siempre con la firme intención de hacer sentir bien a quienes entren en contacto con ellas. "Lo más hermoso de la vida eres tú. Amate, cuídate, acéptate, perdónate y vive feliz", reza una de ellas.

Sharis Cid luce los bikinis como toda una reina de belleza (Foto: Instagram @shariscid)

Otro de los detalles que no escapa a la vista es la sonrisa característica de Sharis Cid, natural y contagiosa. Y aunque a veces haga como que no ve la cámara no pierde el estilo y mucho menos el glamour. Esto no sólo se ve, sino se puede leer con la enorme cantidad de mensajes que le envían sus seguidores y claro, los miles de "likes" que le dejan como moneda de pago por las postales.

Sharis Cid es actriz, conductora y empresaria (Foto: Instagram @shariscid)

