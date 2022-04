Sharis Cid estalla contra periodista de espectáculos que dijo ella "no ha sobresalido"; era su familiar

Sharis Cid estalló contra un periodista de espectáculos del programa 'Ventaneando' quien dijo que "no ha sobresalido" en su carrera. Las declaraciones de ambos surgieron después de que la actriz se fuera en contra de la presa, quienes le preguntaron sobre el caso de su expareja Isaías Gómez, quien falleció hace 4 años en un ataque armado.

El día de ayer, la actriz de 51 años fue abordada por los periodistas a las afueras de Televisa San Ángel, quienes le preguntaron sobre las actualizaciones del caso su ex novio, quien fue asesinado en San Miguel de Allende, Guanajuato. Sin embargo, la celebridad ya había aclarado anteriormente que no iba a hablar del tema, a lo que en ese momento señaló que la dejaran en paz y que no los necesitaba.

Las declaraciones de la actriz que participó en 'Silvia Pinal, frente a ti' fueron comentadas en el programa 'Ventaneando', pero fueron los comentarios de Daniel Bisogno, los que provocaron la furia de la intérprete, pues declaró que el presentador de espectáculos fue su familiar.

" ¿Por qué hablan de mi?, ¿qué tanto les vendo?. Una persona que no ha sobresalido en nada, como lo dijo Daniel Bisogno, lo cual me duele porque era mi familia, estuvo casado con una prima hermana mía; ¿para qué hablas de mi?, ¿qué quieres saber quién mató a Isaías?".

Sharis Cid no va a hablar del asesinato de su expareja

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube, Sharis Cid volvió a insistir que no va a hablar del caso de su expareja con la prensa y reiteró su llamado que la dejen en paz con esas preguntas. Asimismo, dijo que si los medios de espectáculos tienen interés por la muerte de Isaías Gómez, vayan a la ciudad en donde ocurrieron los hechos y pregunten a la Fiscalía, al juez y a los detenidos.

"Se lo digo a 'Ventaneando', si tan interesados están en el caso de Isaías Gómez, que en paz descanse desde 4 años, váyanse a San Miguel, váyanse con Irving 'N', que está detenido y tiene 18 años de cárcel, a que les diga quién lo mató, porque yo no sé", dijo.

La estrella de televisión también reveló que ya acudió a la audiencia para inculpar a César 'N', uno de los presuntos implicados de la muerte de su ex novio, junto a Irving 'N' y Héctor Francisco 'N', quienes están detenidos.

La actriz dijo que la prensa sólo acude a ella cuando se trata de este caso o de alguna polémica, pues hasta el momento no se han acercado para saber de sus actividades profesionales, pues aclaró que hace 4 años está inactiva en la televisión, pero siguen hablando de ella.

