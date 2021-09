Sharis Cid rompe en llanto al recordar asesinato de su expareja: "Mi hija me limpió la sangre" | VIDEO

El 30 de septiembre de 2018, el empresario Isaías Gómez, quien fuera novio de la actriz Sharis Cid, fue asesinado a balazos en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Han pasado más de tres años del lamentable suceso y el crimen sigue impune.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Sharis Cid rompió en llanto al recordar cómo fue exactamente aquel homicidio, pues detalló que ella vio el cuerpo de su expareja. Durante la plática, aseguró que Isaías fue el el amor "más importante" de su vida.

Sharis Cid e Isaías Gómez. Foto: Especial

Así fue el día del asesinato

Sharis Cid le contó a Yordi Rosado que conoció a Isaías Gómez en 2013 mientras grababa la telenovela La Tempestad. La actriz Cynthia Klitbo fue la encargada de presentarlos. Mencionó que poco a poco él la fue conquistando hasta que comenzaron una relación de casi seis años.

El empresario se dedicaba a la hostelería. Un día antes de su asesinato, la actriz mencionó que Gómez inauguró un hotel en San Miguel de Allende, Guanajuato. El 30 de septiembre de 2018 tenían pensado ir a una reunión con la familia Peniche para celebrar, pues su hija, Kristal Cid, es esposa del actor Brandon Peniche.

Sharis Cid precisó que Isaías le dijo que se adelantara para que hiciera sus maletas y ellos se encontrarían después. Indicó que su exnovio le marcó por teléfono y para avisarle que ya estaba afuera, sólo era cuestión de que le abrieran el portón.

"Le digo a mi hermano Sergio y a Brandon (Peniche) que le abran el portón a Isaías. Al minuto sube mi hermano y dice: 'Métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías'. Pero yo en vez de meterme me salí y me brinqué por la ventana del copiloto. En eso, yo lo veo y para mí estaba vivo".

"Me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca y pues no (...) Voy a vivir con eso toda mi vida. Tampoco puedo estarme flagelando ni martirizando. Lo superas, pero por la forma en la que se fue no era la correcta", agregó.

La actriz manifestó que para ella fue lo más fuerte que ha vivido en toda su vida y no se lo desea a nadie. A pesar de ello, en ese momento su hija Kristal estaba embarazada de su primera nieta, pese a que ella también vio al empresario sin vida.

"Mi nieta nació perfecta con todo y el susto tan impactante, porque mi hija (Kristal Cid) vio todo, ella me separó de Isaías, mi hija me limpió la sangre", lamentó.

Para finalizar, Sharis Cid afirmó que no tuvo tiempo de poder 'sacar' su dolor, por eso le cuesta mucho trabajo seguir hablando del tema. "Salí completamente sola, porque yo no les iba a dar a mi nieta, hija y padres más, no pude pedir ayuda, pero me la dio Dios".

Las declaraciones de Sharis Cid inician en el minuto 47:06:

Después del asesinato de Isaías Gómez, las autoridades confirmaron la detención de Héctor Francisco Jasso Altamirano, esposo de Edelmira Gómez, hermana del empresario y expareja de Sharis Cid, por su presunta participación en el crimen.

Sin embargo, después de un año tras las rejas, Jasso Altamirano fue declarado inocente y absuelto de toda culpa.