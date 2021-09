Sharis Cid sufrió sobrepeso cuando era niña: "Me decían la Tonina Jackson" | VIDEO

Este domingo, Sharis Cid fue la invitada del programa La Entrevista con Yordi Rosado. Ahí, la actriz de 49 años reveló que sufrió sobrepeso cuando era niña, a tal grado que la comparaban con el fallecido luchador Héctor Garza Lozano Vela, mejor conocido como Tonina Jackson, muy popular en la década de los 40/50.

Sharis Cid, quien es madre de Kristal Cid (esposa de Brandon Peniche), es una de las actrices de la televisión mexicana con una figura envidiable. Sin embargo, no siempre fue así, pues durante la plática con el conductor Yordi Rosado, aseguró que en su infancia tuvo problemas con su peso.

"Yo era gordita", afirmó Sharis. "¿Cómo crees? Como que te imagino siempre así, muy delgadita", señaló Yordi. "No, yo era gordita como una albondiguita. Me decían la Tonita Jackson y yo no entendía, hasta que descubrí que era un luchador bien gordito".