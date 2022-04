"Cuando estoy trabajando, nunca han estado para mi": Sharis Cid explota contra la prensa | VIDEO

Tras revelar que fue citada a comparecer por el caso de su expareja Isaías Gómez, asesinado hace 4 años, los medios de comunicación se acercaron a Sharis Cid para tratar de ahondar más en el tema; sin embargo, se llevaron un fuerte regañó de parte de la actriz, quien les pidió de manera tajante que la dejaran en paz.

Y es que no es la primera vez que la también conductora hace evidente su molestia, pues durante la entrevista que le concedió al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, le recomendó a la prensa rosa que si tanto es su deseo por conocer el caso, que acudan al lugar donde ocurrieron los hechos, se entrevisten con las autoridades y cuestionen a Irving "N", preso bajo sospecha.

Sharis Cid estalla contra la prensa

Desde su automóvil, Sharis Cid mencionó ante los micrófonos que informó de manera respetuosa a través de sus redes sociales lo único que tenía que decir y que ya no había más. No obstante, explotó contra todos cuando le preguntaron por su negativa para hablar con los medios.

"Porque no quiero, porque ya pasó y estoy en una nueva etapa de mi vida. ¡Los amo! Bien me han apoyado cuando estoy en un problema. Cuando estoy trabajando no, cuando se trata de chismes, ahí están, pero cuando estoy trabajando, haciendo novela, nunca han estado para mi más que cuando hay un problema. Entonces ojalá que a partir de hoy que estoy feliz, que tengo dos nietos, una vida maravillosa, déjenme en paz", mencionó.

De igual manera les hizo la petición que durante su nueva etapa hablen de lo bonito que le está pintando la vida y que lo pasado ya es pasado. Asimismo, dijo estar muy enojada y que si no la quieren apoyar, no le importa, pues "no los necesito", aseguró.

Sharis Cid arremete en contra de Daniel Bisogno

Consciente de sus palabras y dando la cara para aclarar su postura, la actriz concedió una entrevista al programa De Primera Mano, donde reiteró que sigue muy molesta con la prensa, pero la que hace leña del árbol caído. En este caso, se lanzó en contra del conductor Daniel Bisogno, quien durante el programa Ventaneando preguntó que "quién era ella".

Fue así como mencionó que sin no es nadie, por qué se sigue tocando el tema del asesinato de su expareja. Recordó que ella no es autoridad, no sabe quién mató a Isaías Gómez y que los hechos ocurrieron en San Miguel de Allende, Guanajuato.

