"Es complicado vivir en México": Christian Nodal revela la razón por la que se va del país | VIDEO

La tarde de este martes Christian Nodal dejó con el ojo cuadrado a todos sus fans después de anunciar que se mudará a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, para poder tener la vida que quiere y no como es en nuestro país.

A través de un video, en lo que parece ser una dinámica de preguntas y respuestas con su público, les explicó que "es muy complicado vivir en México" debido a que no se puede tener nada a gusto.

"No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en donde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas. Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad", mencionó el cantante.

De igual manera explicó que dicha situación no pasaría en Estados Unidos, pues hay "un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos. Entonces no se sorprenden y en México sí".

¿Qué pasó con el diagnóstico de su mamá?

Al parecer, el intérprete de "Adiós amor" decidió mudarse una vez que supo que su mamá, Cristina Nodal, se encontraba mejor de salud. En este caso, ella misma mencionó que le habían encontrado un tumor maligno en el colon; sin embargo, en una segunda revisión ya no apareció éste.

Aunque ella se lo achacó a un milagro, su hijo dijo que se trató de un mal diagnóstico. De igual manera aseguró que se encuentra bien y que hasta se fue a la playa para descansar y recuperarse.

SIGUE LEYENDO:

Feministas marchan hacia el Zócalo contra los feminicidios | Minuto a minuto

Niña lleva tequila al kinder y le comparte a sus compañeritas; todas terminaron alcoholizadas

“Cada músculo es una lágrima”: Vanessa Guzmán explica entre lágrimas por qué se hizo fisicoculturista