Un nuevo tratado bilateral

SI USTED ERA de los que creían ingenuamente que el T-MEC solo necesitaba una manita de gato, que sería revisado hasta 2026 y sería trilateral, le tenemos malas noticias.

Donald Trump quiere que Norteamérica tenga nuevas reglas del juego en el comercio, lo que necesariamente terminaría en un nuevo tratado de libre comercio regional.

Las negociaciones podrían empezar este año y lo más seguro es que sean dos acuerdos bilaterales, uno con México y otro con Canadá, y sólo en algunos sectores de la economía habría reglas trilaterales.

Los aranceles que ya empiezan a medir en la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, tienen dos objetivos: resolver el tremendo déficit y promover la inversión que genere empleos dentro de la Unión Americana.

En 2023, el mayor déficit comercial de Estados Unidos fue con China por 279 mil 424 millones de dólares: compró ropa, maquinaria y productos electrónicos.

Con nuestro país fue por 152 mil 379 millones de dólares: importamos vehículos y autopartes. Con Canadá fue de 67 mil 861 millones de dólares: importaron petróleo crudo y gas.

La revisión sectorial del actual T-MEC, que se firmó con el gobierno de Enrique Peña y se amplió con el de Andrés Manuel López Obrador, va a ser a fondo y en serio.

Aquellos sectores que están más integrados regionalmente como automotriz, electrónicos o aeroespacial, van a ser revisados en su cadena de suministro, particularmente en lo que se refiere a contenidos que vienen de China.

Canadá vive una situación política difícil porque el Partido Laboral de Justin Trudeau se enfila a perder las elecciones y todo lo que negocie él no tendría solidez política.

En esa tesitura, lo más probable es que el nuevo titular de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, reciba la instrucción del millonario de Mar-a-Lago de poner en la mesa, también, un acuerdo bilateral.

El objetivo de Trump es desplazar a China y por ello presiona a Claudia Sheinbaum para que se defina como su aliado estratégico y cierre la puerta a la inversión y el comercio con la potencia asiática.

Estados Unidos quiere asegurarse que el gobierno de México cumpla en serio con las reglas comerciales, las que se negociaron en el T-MEC, o las nuevas que se negocien, para dejar de ser trampolín desde el cual insumos y productos chinos terminados aquí entren allá.

Para el segundo piso de la 4T llegó la hora de definiciones y dejarse de medias tintas: o terminamos más integrados a la economía estadounidense, o seguimos coqueteando con China.

Hasta ahora, el comercio con China arroja déficit para México. Es una cuestión pragmática: o vendemos y aumentamos nuestro comercio con Estados Unidos, o nos quedamos sin inversión y sin qué vender.

Aquí lo importante es que el potencial nuevo acuerdo bilateral tendría más ojos y más dientes. Ojos para supervisar que se cumpla lo pactado y dientes para evitar que se hagan trampas, trátese de compromisos laborales, ambientales o de integración nacional.

La mira está puesta en la nación que gobierna Xi Jinping. Se acabó la simulación. Y lo mismo va a operar para la migración y el narcotráfico.

EL VIERNES HUBO una reunión de trabajo en seguimiento a la última Asamblea de Dueños de la Liga MX. Estuvieron prácticamente todos los representantes de los 18 equipos de futbol y el tema central fue retomar la oferta de Apollo Global Management, que como recordará, plantea la creación de un joint-venture en el que tendría 10% a cambio de una inyección de mil 300 millones de dólares, el plan en el que trabajó el último año y medio Juan Carlos Rodríguez, La Bomba. La voz cantante la llevaron los de Moelis & Company, el asesor financiero de la Federación Mexicana de Futbol. Hay cambios de fondo en la propuesta original. De entrada, el acuerdo con el fondo que comanda Marc Rowan ya no sería a perpetuidad, sino que oscilaría entre 20 y 30 años. Ya no se incluirían las taquillas, la fabricación de uniformes y los patrocinios en los uniformes. Se mantendrían los derechos de televisión, las vallas en los estadios, los patrocinios de la Liga MX, los derechos de transmisión en televisión de la Selección Mexicana y sus patrocinios. Esos cambios implicarían ajustar el valor del negocio del futbol mexicano de 13 mil millones de dólares a 8 mil 700 millones. No hay ningún acuerdo adoptado y en unos 15 días volverá a haber otra reunión.

NO SOLO LAS empresas de comida de Grupo Kosmos, de Jack Landsmanas, iniciaron con el pie derecho en el segundo piso de la 4T: también lo hizo su distribuidora de medicamentos, Fármacos Darovi, que en diciembre ganó contratos por cerca de mil millones de pesos en cinco estados. Los gobiernos del Estado de México, de Delfina Gómez; Veracruz, de Rocío Nahle; Chiapas, de Eduardo Ramírez; Tamaulipas, de Américo Villarreal; y Chihuahua, de Maru Campos, entregaron por adjudicación directa contratos, en promedio de 200 millones de pesos cada uno, para recibir alrededor de 70 claves de medicamentos e insumos médicos que van desde paracetamol e insulina hasta tratamientos para enfermedades psiquiátricas. Las compras contaron con la bendición del subsecretario de Salud, Eduardo Clark, que insiste en negar al IMSS y al ISSSTE la compra directa, pero sí se muestra más laxo con los gobiernos de los estados.

LA AUSTERIDAD DE Pemex ya cobró la primera víctima del año la semana pasada. Por falta de pago de servicios aéreos un trabajador falleció antes de llegar a tierra para su atención médica. Alejandro Cardiel esperó todo un día que lo trasladaran en helicóptero desde la plataforma de la región marina suroeste del Litoral Tabasco. La escasez de vuelos y frecuencias ha provocado que los trabajadores permanezcan en plataformas más tiempo del que permite la Ley. El sindicato petrolero de Ricardo Aldana no se ha pronunciado sobre la infamia que padecen sus agremiados, que sigue agudizándose por falta de pago de Pemex a sus proveedores. La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, de Rafael Espino, confirmó que tampoco han recibido pago por parte de la compañía que lleva Víctor Rodríguez Padilla.

DICE EL PANISTA Enrique Vargas que fue invitado a la toma de posesión de Donald Trump por el Congreso de Estados Unidos.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ