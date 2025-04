Mujer llora por la cancelación del Axe Ceremonia: “siempre se muere gente, es normal”

En redes sociales se viralizó un video de una mujer que llora en historias de Instagram por la cancelación del segundo día del festival de música Axe Ceremonia, en el que murieron dos jóvenes periodistas tras ser aplastados por una estructura metálica durante las primeras horas del evento, el día sábado 5 de abril.

La mujer, identificada como Karen, subió dos historias llorando por no poder asistir al segundo día de este festival, en el cual se presentarían artistas como Telescreens, Nathy Peluso, The Marías, Ed Maverick, Fcukers, Nash, Orquesta Inmensidad de México entre otros. Pero el artista por el que Karen ansiaba poder asistir era Tayler, The Creator, un rapero estadounidense.

Estás polémicas publicaciones causaron indignación en cientos de usuarios, quienes la consideraron como insensible al fallecimiento de dos personas, lo que ha conmocionado al mundo del espectáculo en México, provocando manifestaciones pacíficas y la cancelación del segundo día de este festival.

Manifestación por fotógrafos muertos durante el Axe Ceremonia

Créditos: Alfonso Sotelo

¿Qué pasó en el Axe Ceremonia el sábado 5 de abril de 2025?

La tarde del sábado 5 de abril de 2025, una estructura metálica cayó sobre los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Hernández, quienes se encontraban cubriendo el Festival Axe Ceremonia, esto debido a los fuertes vientos que se presentaron en el Parque Bicentenario ubicado en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:00 horas, sin embargo, el festival transcurrió con normalidad mientras los cuerpos de los jóvenes permanecían en el lugar de los hechos, y aproximadamente seis horas después, cerca de las 22:00 horas, se comenzó a desalojar a los visitantes.

Berenice y Miguel

Créditos: Archivo El Heraldo de México

El recinto fue clausurado por autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que él Ceremonia quedó cancelado en su segundo día de actividades, por lo que Ticketmaster emitió un comunicado en el que lamentaba los hechos y aseguraba que el reembolso de los boletos será realizado de forma automática a través de Ticketmaster.

Como protesta por los hechos, periodistas y fotográfos se congregaron a las afueras del Parque Bicentenario para enceder velas por Berenice y Miguel, así como exigir que se investiguen los hechos y se responsabilice a los culpables,.

LA