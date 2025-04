Ex esposo de Daniela Spanic, asegura que hace dos años que no la ve

“NO SÉ CÓMO ME ACUSA DE VIOLENCIA O PERSECUCIÓN MI EX ESPOSA DANIELA SPANIC, PORQUE HACE DOS AÑOS NO TENGO CONTACTO CON ELLA”.

¿Ademar Nahum, tu ex esposa Daniela Spanic, hermana gemela de Gaby Spanic, te denunció por tercera vez por violencia, dice que sufre persecuciones de tu parte y no das manutención alimenticia para la hija de ambos?

“No sé de qué persecución o violencia física me acusa Daniela ni de que se queja ahora, no tengo idea de qué habla porque no tengo contacto con ella desde hace 2 años.” Respondió Ademar.

SI NO QUERÍAS HIJOS CON KIM KARDASHIAN TE HUBIERAS PUESTO A REZAR EN LUGAR DE A REPRODUCIRTE KANYE

Kanye West si no querías tener bebés con Kim Kardashian, te hubieras guardado el “pispirin” en tu pantalón, ¡ y te hubieras puesto a rezar en vez de a reproducirte!

Qué pensarán sus cuatro niños oyendo qué dice: “Así lo planeó Dios”.

AHORA SUS HIJOS PIENSAN QUE SON UN ERROR CELESTIAL

“Papá dice que somos un error de cálculo celestial”.

Dios no tiene la culpa qué Kanye andaba en modo semental y sus cuatro embarazos no fueron una prueba divina ni creo que Dios le dictó los nombres de sus niños qué si los dices rápido parece que estás dando una dirección:

LOS NOMBRES DE SUS HIJOS PARECEN GOOGLE MAPS

“Siga derecho por “North 11”, doble a la derecha en “Saint 9”, cruce “Chicago 7” y estaciónate en “Psalm 5”.

¿Esto es una familia o Google Maps?

ARTURO PENICHE: “LLEVO 44 AÑOS CASADO CON GABY, A VECES SE NECESITA UNA PAUSA”

Arturo Peniche asegura: “Hay gente noble que está conmigo, me entiende y me dice: -Arturo no pasa nada, a veces con los matrimonios que duran toda una vida como el de ustedes, se necesita una pausa-”

LO QUE NECESITAMOS SOLO ES TIEMPO PARA CURAR NUESTRAS HERIDAS, PERO EL AMOR NO ACABA

“Gaby y yo llevamos casados 44 añitos, y a veces es como dice la canción “ lo que nosotros necesitamos solo es tiempo, tiempo para curar nuestras heridas”, pero el amor no acaba, el amor no pasa de moda”.

EL VERDADERO TERROR NO ES QUE TE DEJE TU PAREJA, SINO QUE TODO MUNDO SE ENTERE ANTES QUE TÚ, QUE TU AMOR TE BLOQUEÓ COMO LE OCURRE A JUSTIN BIEBER

Mal empieza la semana al que lo ahorcan el lunes… si no, pregúntenle a Justin Bieber, ya que Hailey Bieber lo dejó de seguir en Instagram, y eso hoy en día equivale a que te cortaron de la forma más gacha posible: sin anestesia, públicamente, y vía digital.

Así nos las gastamos ahora: te enteras por un screenshot en Twitter que ya no existes en el algoritmo de la persona que amas.

Y el verdadero terror moderno no es que tu pareja te deje, sino que el mundo sepa antes que tú, que tú amor te bloqueó.

