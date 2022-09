De Kim Kardashian a Danna Paola: ¿por qué preocupa el regreso de la moda de los cuerpos delgados?

Las redes sociales tienen un nuevo debate a la vista y se relaciona con el peso de muchas celebridades que en los últimos meses han sometido sus cuerpos a importantes transformaciones en las que destaca la pérdida de peso, un factor que ya ha encendido las alarmas en el mundo de la moda y en varios grupos de edad. Pues quienes crecieron en los 90's y principios de los 2000 saben perfectamente lo que esto implica: tallas más chicas y violencia estética contra cuerpos que no entran con los nuevos estándares de belleza.

Uno de los primeros nombres que comenzó a ganar popularidad en la red por "implementar" esta tendencia hacia los cuerpos muy delgados es Kim Kardashian, quien durante la Met Gala 2022 confesó en una transmisión en vivo haber perdido casi 10 kilos para poder usar un vestido hecho a medida para Marilyn Monroe, un hecho que desató todo un debate en redes sociales; sin embargo, la preocupación era si debía o no usar la prenda histórica, mientras que sólo pocas personas se centraron en el discurso preocupante sobre las dietas extremas para que su cuerpo se ajustara a una prenda y no al revés.

Desde entonces, la socialité ha seguido perdiendo peso y esto no ha pasado desapercibido para nadie; de hecho, las preocupaciones no se han hecho esperar y al ser uno de los íconos de la moda más importantes a nivel mundial, ya la señalan como una de las principales personas en implementar los cuerpos muy delgados. En redes sociales se han hecho virales opiniones sobre por qué es peligroso regresar a esta tendencia de moda que tanto daño causó hace más de tres décadas, en especial porque desde hace unos años discursos sobre el body positivity y la gordofobia habían ganado tanta relevancia.

¿Qué debe preocuparnos al "poner de moda" los cuerpos delgados?

Una de las mayores preocupaciones es que con el regreso de las tallas doble 0 es que cuerpos como los de Bella Hadid comienzan a verse como una meta a lograr para poder usar las diversas tendencias de moda como son los pantalones de tiro bajo o mini faldas (también a la cadera), así como los tops que dejan al descubierto gran parte del roso o abdomen. Y esta es una de las razones por las que también resulta preocupante dejar toda la responsabilidad en las famosas, cuando la industria de la moda también incluye en lo que se llevará o no.

La gravedad, advierten los expertos, es que por causa de querer alcanzar estos estándares (muchas veces catalogados como imposibles) sin importar los métodos o las formas, algo que a la larga también puede causar problemas de autoestima y confianza.

Todo lo anterior también radica en el impacto que tiene en los cuerpos que socialmente no son considerados como delgados y que, por lo tanto, no entran en los estándares de belleza, y que muchas veces son juzgados bajo tendencias de "salud" aún cuando se desconoce si las personas tienen o no hábitos o estilos de vida que se relacionen con su peso, algo que El Heraldo Digital conversó con la psicóloga Lucero Peña.

En casos como estos se ejerce violencia estética al hablar sobre sus cuerpos, como es el caso de Danna Paola, quien en el casado confesó no tener inseguridades sobre su cuerpo hasta que la llamaron "gorda"; el hecho también ha llamado la atención de sus fanáticos, quienes temen que su pérdida de peso se relacione con las opiniones de terceras personas. Por supuesto, el papel de las redes también influye mucho y aunque discursos para aceptar todo tipo de figuras tienen un papel importante, no resulta sorpresa ver que aún hay críticas hacia los cuerpos considerados como "gordos".

Uno de los casos más recientes es el de Lana Del Rey, quien ha sudo duramente criticada por haber ganado peso y tener un estilo "horrible" que es aplaudido en celebridades con cuerpos delgados, pero la historia no es nada nueva, pues en años anteriores ya le pasó a Khloé Kardashian quien este años comenzó a bajar de peso y las redes le aplaudieron por "una nueva figura" que entra dentro de los cánones de belleza.

Por supuesto, esto no sólo afecta a las celebridades, sino también al resto de la población y los testimonios en redes sociales cada vez son más fuertes, en especial porque el regreso de los cuerpos muy delgados ha llevado a que las tallas para cuerpos curvy sean menos accesibles.

Tan solo esta semana la psicóloga Lucero Peña, quien tiene un proyecto famoso en redes como "Pesos emocionales" compartió un video en el que explica que una talla 14 de hace un año es mucho más grande de lo que es hoy, obligando a que se compre lo que hay y no que se desea.

"La discriminación de peso de la moda es comprar lo que hay y no lo que puedas elegir", expresó.

