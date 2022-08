Cultura de la dieta: El verdadero riesgo físico y mental de las mujeres al intentar bajar de peso

¿Has escuchado hablar de la "cultura de la dieta"?, muchas personas, especialmente mujeres, suelen ser víctimas de este sistema de creencias en los que se castiga a los cuerpos que no son delgados o que no cumplen con los estereotipos de belleza de tal forma en la que se promueven métodos y técnicas para bajar de peso o quemar grasa en poco tiempo. Lamentablemente, este tipo de prácticas traen muchos riesgos de salud física y mental que no se deben pasar por alto.

Pues aunque los casos más comunes son las inseguridades que una persona puede generar con su cuerpo, existen otros riesgos en los que se pueden generar trastornos alimenticios al ver a la comida como una especie de premiación o castigo solo son el fin de lograr bajar de peso rápido y de forma efectiva en poco tiempo, incluso si se pone en riesgo la salud. Es por ello que la psicóloga Lucero Peña conversó con El Heraldo Digital sobre todos los problemas que un paciente puede presentar a la hora de sumarse a la cultura de la dieta.

Lucero Peña, mejor conocida en redes sociales como "Pesos Emocionales" detalló a este medio todo lo negativo que la cultura de la dieta puede traer a las personas y resaltó la importancia de dejar de hablar o clasificar sobre los diversos tipos de cuerpos, ya que esto es lo precisamente lo que provoca que se vea a la delgadez y a los estándares de belleza "imposibles" como una meta.

En cultura de la dieta se buscan todas las formas posibles para bajar de peso. (Foto: Pexels)

Comida como restricción y premiación

La psicóloga y creadora de contenido, precisó que uno de los principales riesgos relacionados a la cultura dieta es el comenzar a ver a la comida como un castigo y limitar el consumo de la misma con tal de lograr bajar de peso en podo tiempo; sin embargo, aquí se incluyen al menos dos factores que van desde lo psicológico hasta lo social a la hora en que una persona construye su relación con la comida.

"En las dietas en donde te ponen el chip del 'día libre', de lunes a sábado estás en restricción en totalmente todo y esperas con ansias; el jueves estás esperando el domingo porque te quieres echar la pizza, la hamburguesa. Cuando llega el domingo te echas en modo de atracón, de desesperación, pero es la premiación", explicó.

Es por ello que indicó que uno de los efectos negativos es "el ver a la comida como premio, el ver a la comida como como castigo, el ver justamente que puede haber impulsividad a través de la comida por este tipo de situación social que ni siquiera es como algo tuyo".

Sentimientos de culpa

Por otro lado, el seguir una dieta extrema no sólo implica la relación con la comida, sino también con el cuerpo y la mente en donde los sentimientos de culpa comienzan a afectar a los pacientes, ya que al seguir técnicas para bajar de peso mediante la alimentación también se espera conseguir lo que se ha denominado socialmente como "el cuerpo perfecto" y que varía de un país a otro, pero que en la mayoría de los casos va por el lado de la delgadez.

El mayor riesgo es tener una mala relación con la comida. (Foto: Pexels)

"En generar la culpa, la culpa con los alimentos, la ropa, con el disfrutar tu cuerpo. Porque ahora tal parece que ya no son nada más los cuerpos plus size o curvy girl, sino que ya hay mid size, plus size y las petite, pero entonces es cómo de qué necesidad hay de la clasificación de los cuerpos; paradójicamente seguimos hablando de los cuerpos y seguimos clasificándolos", agregó Lucero Peña.

Lo anterior también incluye otros aspectos importantes como es el hecho de la industria de la moda, pues tanto los sentimientos de culpa como las afectaciones por no tener un cuerpo delgado también influyen en la ropa que una persona u otra puede usar; es por ello que muchas activistas señalan la gordofobia e invitan a personas con sobrepeso u obesidad a aceptar sus cuerpos y a atreverse a comer o usar lo que socialmente se les dice que no por su tipo de cuerpos.

Incertidumbre por las tallas

Muy ligado al punto anterior, la experta y pionera en Psicología Libre de Estigma de Peso, indicó que el tercero de los riesgos relacionados a la cultura de la dieta es el querer determinar desde qué talla o peso una personas puede ser considerada o no como "gorda", pues incluso a quienes tienen cuerpos con sobrepeso y han confesado los problemas a los que se enfrentan, en redes sociales se les hacen comentarios en los que niegan que tengan problemas con su peso.

"Está muy cancelable esto del IMC (Índice de Masa Corporal) porque es una forma totalmente obsoleta, pero entonces ya nos vamos a las talla. Y ya hay discursos de a partir de qué talla eres considerada gorda y entonces qué pasa si no entras en esa talla, eres mid size. Este es un discurso que he visto en muchas creadoras de contenido, es como 'tú no sufres de gordofobia o de estigma de peso, tú sufres de violencia estética entonces no cabes aquí'", destacó.

La experta sugiere dejar de clasificar los cuerpos. (Foto: Pexels)

Presión social

Finalmente, Lucero Peña dijo en su conversación con El Heraldo Digital que la presión social es uno de los riesgos más preocupantes tanto para mujeres como para hombres, pues es precisamente la razón por la que una persona puede terminar cayendo en el discurso de la cultura de la dieta con tal de encajar con los estándares de belleza, según su género.

"La construcción de una imagen corporal insatisfactoria que es a través de estereotipos de belleza inalcanzables, pero también tanto de delgadez en mujeres, como de musculatura en hombres en la cultura de la dieta y paradójicamente ahora es como 'ok, puedes ser gorda, pero solamente si tienes un cuerpo de arena'. Hay hasta ciertos ciertos tipo de rasgos que tienes que tener, o sea, tienes que tener senos y caderas prominentes, una cinturita, pero aún así es curvy o eres plus size", concluyó.

