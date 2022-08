Mente Mujer: Patricia Aridjis, contra el estereotipo de belleza femenina

Las mujeres con cuerpos voluminosos cargan mucho más que su peso, cargan también con múltiples violencias como una mirada juiciosa en la calle o un insulto de un ser querido o de un desconocido. Los cánones de belleza las han obligado a cubrir los pliegues y las redondeces porque la piel que se desborda es inaceptable. Detrás de los kilos hay historias de lucha constante, que se debaten entre la aceptación y las dietas, de valentía y sí, de mucho dolor. La fotógrafa Patricia Aridjis, con su lente, no sólo retrata la desnudez de sus cuerpos, muestra, sobre todo, su poder.

El Centro de la Imagen presenta la muestra "Mujeres de peso", conformada por más de 30 retratos a mujeres de talla grande, muchas de ellas, sin conocerla, accedieron a posar ante su cámara en plena calle y a confiarle lo que significa para ellas habitar un cuerpo gordo; otras, conocidas o con vínculos de amistad, decidieron mostrarle su desnudez, a otras las conoció por su activismo en contra de la gordofobia. Todas ellas son un mural que confronta, desafía, transgrede, ilumina, maravilla; que convoca a la reflexión y que reclama lo que les ha sido negado: respeto.

Patricia Aridjis se especializa en Fotoperiodismo y Fotografía Documental (Foto: Leslie Pérez)

"La idea original fue hacer un proyecto con cuerpos reales, que están invisibilizados porque no están dentro de los estándares de lo que se considera bello. Es un tema que me toca porque yo misma noté que estaba teniendo cambios y me di cuenta de que envejecer es vergonzoso, y que siempre estamos anhelando un cuerpo que no es el nuestro", cuenta.

Así, empezó un proceso creativo inusual en su trayectoria de 30 años en la fotografía: se fue a la calle y se acercó a mujeres para contarles que quería tomarles un retrato y conocer su historia y cuál era la percepción de sus cuerpos. El resultado fueron retratos en la vía pública y un video con sus testimonios, en el que cuentan, por ejemplo, que desearían saber cómo se siente la delgadez.

"Mi obra no suele partir de un encuentro efímero, a veces es un proceso que me puede tomar años, pero tomé mi cámara y salí a hablar con ellas, unas me mandaron al demonio, la mayoría aceptó. Fue muy fuerte ver que todas tenían un discurso de aceptación, pero minutos después me contaron las cosas terribles que les pasaba como que sus parejas, sus familias, en sus trabajos, las maltrataban por su peso", explica.

Ha participado en más de 26 exposiciones individuales (Foto: Leslie Pérez)

Los desnudos, en cambio, tuvieron otro proceso de escucha, previo conocimiento y distintas sesiones. "Fue interesante escuchar sus historias, pero sobre todo ver sus reacciones ante sus retratos, se encantaron con ellas mismas; hubo otras que se sintieron confrontadas con sus cuerpos. Y hubo también quien no quiso que su rostro apareciera. Creo que lo que las une a todas es la belleza, descubrí una gran belleza en ellas. Sin embargo, paradójicamente, todas, las que se aceptan y las que no, sin excepción, sufrieron violencia", lamenta.

La curaduría de la muestra ofrece no sólo un recorrido por las imágenes, sino también por las palabras. En las paredes, con un color rojo vibrante, se leen breves testimonios que dan cuenta de la brutalidad a la que han sobrevivido: “Una vez en la escuela estaba discutiendo con un chiquillo, entonces de pronto me gritó: ‘¡Cerda!’ Me desarmó, no supe qué contestarle”; “Si estuvieras flaquita, estarías más bonita”.

(Foto: Leslie Pérez)

El último muro de la muestra es una suerte de pizarrón para que los visitantes puedan escribir sus impresiones de los retratos que realizó la fotógrafa entre2012 y 2019. En los mensajes hay lamentos compartidos, hay burlas, hay reclamos, hay empatía y hay gratitud. El impacto del trabajo de Aridjis no recae, entonces, sólo en el reflejo de una sociedad que no se reconoce como gordofóbica, también en que los prejuicios se rompen con valor. - Patricia Aridjis fue celebrada en abril pasado en el Festival Internacional de la Imagen, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por sus 30 años de trayectoria.

DATOS

Sus imágenes han sido publicadas y exhibidas también en Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, China, Colombia, Eslovaquia, Estados Unidos, Perú, Polonia y Uruguay.

Se especializa en Fotoperiodismo y Fotografía Documental.

Ha participado en más de 26 exposiciones individuales y en más de 63 de manera colectiva en espacios nacionales e internacionales.

CAR