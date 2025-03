Mujeres fotoperiodistas al frente

El fotoperiodismo mexicano no siempre ha sido un territorio dominado por hombres, pues ha habido mujeres conquistando el lugar que les pertenece. Sin embargo, en nuestro tiempo las fotoperiodistas han decidido unir sus miradas para crear una colectividad más potente que lucha por la equidad. Sus trabajos han marcado la diferencia en la cobertura de manifestaciones, infancias, mujeres, política, deportes, espectáculos, cultura, incluso nota roja.

¿Y en qué radica esa diferencia?

“Con compañeros y compañeras hemos sostenido debates si forzamos el género cuando decimos que la fotografía hecha por mujeres es distinta a la que hacen los hombres. Para mí, sin generalizar, me parece que sí existe esa diferencia más cuidada, sobre todo en coberturas y temas específicos”, dice Leslie Pérez, fotoperiodista de El Heraldo de México.

Si bien las mujeres han estado en todos los temas, hasta hace poco más de un año nunca se había estado tan cerca de tener, por primera vez, a una presidenta, pese a que no era la primera vez que se tenía a aspirantes femeninas a ese puesto.

“Los simbolismos que existen en las fotografías de los presidentes varones están ahí a propósito, con una causa y una consecuencia; por ejemplo, las tomas que se hacen de abajo para arriba es intencional para enaltecer. A mí me tocó cubrir a las candidatas y escuché muchos comentarios negativos, así que entre nosotras llegamos al acuerdo de cubrirlas de la misma manera que se ha hecho con los hombres en términos de la imagen política, de la construcción de una imagen, sin los sesgos que los compañeros sí tenían y nosotras sí marcamos una diferencia. Me tocó escuchar que pensaban que había filtros en las imágenes y no, es que ellos las veían con sesgo y nosotras no”, detalla.