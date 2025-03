Regresan los conciertos de la Noche de Primavera en CDMX, estas son todas las bandas y sonideros que se presentarán

Este año vuelve el festival de música Noche de Primavera en la Ciudad de México, un evento que contará con la participación de diversas bandas de distintos géneros desde rock, sonideros y electrónica hasta boleros, reggae y tropical. Prepárate para vivir este espectáculo y conoce todas las agrupaciones y sedes que formarán parte de estos conciertos el próximo 22de marzo de 2025.

Para recibir la primavera, la Secretaría de Cultura de la capital mexicana preparó un evento musical para que chilangos vayan a disfrutar de sus bandas y artistas favoritos y se pongan a bailar con todo el ritmo de los sonideros y música tropical. Una de las principales sedes es el Zócalo de la CDMX pero hay otros lugares a los que podrás asistir.

La entrada es completamente libre y para que te des una idea de la variedad musical que habrá en este festival, te anticipamos que serán un total de 80 artistas los que se presentarán en vivo y complacerán a todos los gustos. Te sugerimos revisar la cartelera completa para enterarte de todos los detalles y horarios exactos.

Esta es la tercera vez que se celebra este festival de primavera y ha sido todo un éxito, así que no te lo puedes perder por nada del mundo. Contempla llegar con tiempo a cada una de las presentaciones para que no te pierdas el show completo, todas las sedes son de entrada libre, así que no gastarás ni un solo peso y te divertirás y cantarás como nunca.

Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles serán las sedes del festival Noche de Primavera 2025?

A partir de las 12 horas, las bandas y artistas harán presencia en los escenarios de El Zócalo (Sonideros), Kiosko Alameda (Boleros), Deportivo Xochimilco (Reggae), Deportivo Plutarco E. Calles (Rock), La Cañada (Electro Pop), Balcón del Estanquillo en el Museo del Estanquillo (Vocal), Monumento a la Revolución (Rock), Utopía Meyehualco (Tropical), Plaza Hidalgo (Folklor), Plaza Tolsá (Electrónica), Dr. Mora (Fusión Latina), Faro de Oriente (Urbana).

Así que ya sabes, tienes una cita el próximo sábado 22 de marzo de 2025 en un evento lleno de música popular que no te puedes perder. Recuerda verificar con antelación los horarios exactos de cada banda y la sede en la que se presentarán y para eso puedes obtener más información en la cartelera completa de la CDMX.

El festival se llevará a cabo el próximo sábado 22 de marzo del 2025 | Foto: Facebook Secretaría de Cultura

Bandas invitadas a la Noche de Primavera 2025