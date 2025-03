Así puedes conseguir boletos para el CONCIERTO Bach en Bellas Artes por menos de 80 pesos

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) rendirá homenaje a uno de los más grandes compositores de todos los tiempos: Johann Sebastian Bach. Para conmemorar el 340 aniversario de su natalicio, la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se llenará de su música con un concierto especial que promete transportar a los asistentes a la esencia misma del Barroco.

Este evento reunirá a dos talentosas intérpretes: la violinista Viktoria Horti y la pianista María Teresa Frenk, quienes darán vida a algunas de las piezas más representativas de Bach. El programa ha sido cuidadosamente seleccionado para ofrecer una experiencia inolvidable a los amantes de la música clásica y a aquellos que quieran descubrir la majestuosidad de su obra.

Si nunca has asistido a un concierto de música clásica, este es el momento ideal para hacerlo. No se trata solo de escuchar, sino de vivir la música de una manera diferente, dejarse envolver por la belleza de cada nota y abrir los oídos a una experiencia enriquecedora. No importa si en tu día a día disfrutas de géneros más actuales como el reggaetón o los corridos tumbados; la música de Bach tiene algo especial, algo que trasciende el tiempo y toca el alma.

Así puedes ver el tributo a Bach en Bellas Artes

Entre las piezas que se interpretarán destacan la Sonata para clave y violín núm. 2, BWV 1015, la Partita para clave solo núm. 2, BWV 826 y la intensa Sonata para clave y violín núm. 6, BWV 1019. Cada una de estas composiciones refleja la maestría de Bach en la construcción de melodías complejas, estructuras armónicas perfectas y una profundidad emocional que sigue conmoviendo a músicos y oyentes por igual, incluso siglos después de su creación.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) es considerado el padre de la música barroca y uno de los pilares fundamentales de la música occidental. Su legado es vasto y abarca desde intrincadas fugas y cantatas religiosas hasta obras instrumentales que han influido a generaciones de compositores. Entre sus creaciones más emblemáticas se encuentran "El clave bien temperado", "La misa en si menor" y "Las Variaciones Goldberg". Sin embargo, en vida no obtuvo el reconocimiento que merecía, y su música cayó en el olvido durante varias décadas hasta su redescubrimiento en el siglo XIX, cuando su grandeza fue finalmente reconocida.

Este concierto no solo es una celebración del legado de Bach, sino también una oportunidad única para disfrutar de la música clásica a un precio accesible. La creencia de que estos eventos son costosos o exclusivos es errónea, y este recital lo demuestra con un boleto de apenas $75 pesos, con descuentos del 50% para estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial INAPAM.