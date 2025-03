José Agustín íntimo: así recuerda su hijo al escritor de La Tumba

Decía Fernando Pessoa, poeta portugués al que Jorge Luis Borges consideraba el mejor escritor contemporáneo, que en nosotros viven innúmeros. Así, la personalidad o personalidades que mostramos de forma cotidiana pueden cambiar por la circunstancia o las personas que nos rodean.

En el caso de José Agustín, considerado el creador de la llamada Literatura de la Onda y creador de novelas como La Tumba o De Perfil, que marcaron la vida de millones de personas, todo estaba tocado por su carisma único.

“Era una persona sumamente singular, alguien guiado por la intuición, por su propio mito. Él estaba muy consciente del papel que había adquirido y cómo lo había adquirido: la literatura de jóvenes, ligada al rock y a los movimientos contraculturales, ligada a las drogas.

“En la vida cotidiana era alguien que hablaba muchísimo, que se desplazaba con una seguridad natural, con mucha determinación, era alguien muy cautivador, muy carismático, que hablaba rapidísimo, que era impresionante cómo hilaba cosas y la cultura inmensa que tenía”, recuerda, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Andrés Ramírez, hijo del legendario escritor y director editorial de Penguin Random House.

Béisbol, musas y rock and roll

Pocas personas tuvieron un acceso privilegiado al proceso creativo de José Agustín como sus propios hijos, quienes crecieron en su casa en Cuautla rodeados por sonidos de teclas, música y un padre cercano y cariñoso.

“Él escribía en la noche, su método de trabajo era nocturno completamente. Todo el día se la pasaba haciendo tareas domésticas, yendo a la escuela a recogernos a la hora de la salida, comiendo con todos, yendo al mercado, se inventaba siempre cosas para salir de la casa.

“Ya en la noche cenábamos, merendábamos a las 8 o algo así, ahí charlábamos otro momento, y luego se iba a su estudio, que estaba, digamos, del otro lado del jardín en Cuautla, y ahí se encerraba y desaparecía”, recuerda Ramírez.

Al interior de la casa de José Agustín, ubicada en el Fraccionamiento Brisas que fue fundado por su padre, piloto aviador, eran precisamente las sombras nocturnas lo que le ayudaba a crear.

José Agustín escribió la mayoría de sus obras en la calidez de su hogar. Foto: Cuartoscuro

“No lo íbamos a ver ni nada, nos íbamos a dormir y ahí se encerraba, pasaba toda la magia, oíamos los teclazos, siempre se oían los teclazos en la casa, tanto de las máquinas mecánicas, como de las electrónicas, como luego la computadora, porque aporreaba durísimo el teclado con dos dedos, y escribía muy velozmente.

“Ponía la música a todo volumen, siempre trabajó con música, con rock, con todo lo que estaba oyendo, siempre le gustaba estar al día con los grupos y la música y quién sabe qué pasaba. Ahí se la pasaba un buen rato y se dormía siempre como a la una, dos, tres, cuatro de la mañana”, añade su hijo.

Tal y como sucede en sus novelas, la música era un elemento indispensable en la vida del autor. Siempre mantenía su gusto fresco con las nuevas tendencias, mismas que gozaba escuchándolas a todo volumen.

“A media mañana o a la 1 o 2 de la tarde, de repente ponía un disco, un acetato. Me estoy acordando exactamente de la primera pieza de Emotional Rescue de los Rolling Stones, le iba subiendo el volumen y, como le fascinaba la música y la tecnología, tenía un aparato de sonido muy bueno.

El escritor siempre fue muy unido a su familia. Foto: Cuartoscuro

"Tenía unas bocinas gigantes de 100 watts y le gustaba subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, y llegar hasta los 100 watts. La casa tenía un estruendo inmenso, impresionante, delicioso, los vecinos ahí se asustaban, yo creo, y nada, esos cinco minutos de la pieza y ya le bajaba", recuerda.

Otra de sus pasiones era el béisbol, misma que se vio incentivada por la irrupción del entonces joven Toro de Etchohuaquila, Fernando Valenzuela, pretexto perfecto para compartir momentos inolvidables con Andrés y sus demás hijos.

“Jugamos mucho béisbol, él y yo, nos gustaba mucho, a él, por supuesto, y a mí me lo contagió, a toda la familia, pero a mí en particular me contagió, era la época de Fernando Valenzuela, el 81, 82, y todos esos años.

“Fernando Valenzuela regía el orden familiar. Todos los juegos, cada cuatro días, ahí estábamos en la tele, y llevábamos el score y jugábamos mucho los fines de semana, tirábamos la pelota, bateábamos, porque además es un juego que requiere siempre más gente. Yo me sentía muy aislado ahí, porque a nadie le gustaba, entonces él me entendía y jugábamos, jugábamos un rato”, señala el editor.

Un ejemplo para los jóvenes

La publicación de La Tumba no solo marcó un hito en las letras mexicanas, que de repente experimentaron una mayor apertura a las nuevas propuestas, también abrió los caminos de la escritura para los jóvenes artistas.

“En 1961, 62 que se escribió este libro, había una cultura mucho más rígida, más seria, donde justamente los niños y los jóvenes tenían una participación menor, no se diga las mujeres, y todo eso se fue rompiendo a partir de la generación de José Agustín y de muchos otros creadores y activistas y gente interesada en cambiar el mundo.

“Gracias a él, en México al menos, que publicó a los 20 años con Juan José Arreola esa primera edición, y luego De perfil dos años después, y a otros jóvenes como Gustavo Sainz, que en 1965 también había publicado Gazapo, o Vicente Leñero, que en el 66 publicó Los albañiles, abrieron esa brecha”, concluyó.