FILIAZ: Una reconexión con la literatura infantil y juvenil

Con el objetivo de crear "un espacio donde niñas, niños y jóvenes descubran historias, sueñen en grande y se acerquen a la lectura de manera accesible y divertida, se inaugura la primera edición del Festival Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán Parque Urbano (FILIAZ)”, así lo celebró Andrea Estévez, directora del evento, que se lleva a cabo hasta el 23 de marzo.

Con una programación diversa, el evento cuenta con la participación de más de 300 sellos editoriales, 110 stands, 200 talleres y más de 100 presentaciones, ofreciendo con ello una experiencia integral de fomento a la lectura.

Por su parte, Hugo Setzer, director de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) compartió que este proyecto nació hace aproximadamente un año con el objetivo de “reconectar a las infancias y juventudes con la lectura, un proyecto desdibujado en años pasados”.

"Si no me equivoco la feria es única en su tipo porque se lleva a cabo en un lugar que no está diseñado específicamente para este propósito. Sin embargo, creemos que resulta una combinación atractiva que fusiona la diversión con la cultura", señaló.