Las botas que no te pueden faltar en esta temporada de lluvias

La temporada de lluvias no da tregua y se puede presentar en cualquier momento del día, por lo que muchas personas recurren a estar preparadas con paraguas que en ocasiones no son suficientes para impedir que el agua llegue a la ropa, en especial en las piernas. Por lo anterior no resulta sorpresa ver a muchas personas con los ruedos de los pantalones empapados, además del calzado totalmente afectado por no tratarse del adecuado para este momento del año.

Es por ello que a lo largo de la temporada otoño-invierno las amantes de la moda siempre llevan botas de todos los estilos con los cuales lucir elegantes o casuales, pues se trata del calzado perfecto para usar con todo tipo de looks. Por si fuera poco, hablamos de una tendencia que se ajusta a todos los gustos y es que un error muy común es pensar que sólo existe un diseño, las botas de hule, con el cual sobrevivir a la temporada de lluvias.

Si bien es cierto que son una excelente alternativa, no son las únicas para llevar con todo tipo de looks pensando en que en cualquier momento la lluvia puede sorprender, pues los estilos son muy variados y existen alternativas para crear los outfits más elegantes o casuales que sigan tendencias como el street style y que a la vez protegerán tus pies y ropa de los estragos del agua.

Es por ello que en esta ocasión te compartimos algunas de las alternativas para que aún con la presencia de la lluvia luzcas icónica, incluso si no hablamos de la elegancia que brindan modelos como las botas altas, boto o texanas que son las favoritas del momento. Toma nota y agrégalas a tus básicos del guardarropa, pues te serán de mucha utilidad.

Katiuskas

En negro serán tu opción más elegante. (Foto: Pinterest)

La idea más clásica y que sin duda te salvará en toda ocasión son las katiuskas o también conocidas como botas para lluvia, cuya forma puede ir desde los tobillos hasta por debajo de las rodillas y en ambos casos cumplir su efecto impermeable. Además, su forma destaca por ser lisa y sin agujetas, así como ligeramente anchas para lograr enfundar las piernas con ellas sin mayor problema.

Una de las mejores partes y por las que son tan populares es que se adaptan a la perfección a todo tipo de pantalones, además que se pueden encontrar en todos los colores e incluso con diseño, así que son la opción perfecta para que cualquiera presuma el mejor estilo. Asimismo, algunos de los modelos destacan por contar con detalles como herraduras que le dan un toque más chic a la imagen.

Botas de cuero

Para los días más fríos también puedes conseguir diseños afelpados por dentro. (Foto: Pinterest)

La gran sensación del otoño es el cuero o el vinipiel y no sólo hablamos de ropa, sino también en el calzado, por lo que una alternativa perfecta para esta temporada de lluvias son, sin duda, las botas hechas con estos materiales. Nuestra recomendación es que apuestes por aquellos diseños sin agujetas, pues así aumentarás las probabilidades que el agua no llegue a tus pies.

Por otro lado, podrás llevar los diseños que mejor se adapten a tus gustos o con las tendencias del momento, ya que además del cuero, las plataformas y tacones están de moda. En lo que respecta a los colores, también podrás incluir tu preferido, incluyendo aquellos tonos pastel, o bien, los oscuros y tierra para lucirlas con cualquiera de las prendas de tu guardarropa.

Botas chunky

Otro de los diseños preferidos del momento son las botas chunky, es decir aquellas con suelas gruesas y anchas para que sean las grandes protagonistas del look. La mejor parte es que al igual que con los diseños anteriores, se pueden lucir en todo tipo de estilos y prendas, incluyendo los más elegantes y los más casuales,

Y también las podrás encontrar en todos los colores y largos. (Foto: Pinterest)

