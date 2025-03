Horóscopo de fin de semana: Leo y Capricornio recibirán dinero extra, según Mhoni Vidente

Este fin de semana estará lleno de dicha y felicidad, pues los astros te bendecirán en el último fin de semana del mes de marzo. Consulta cómo te irá en salud, dinero y amor del 28 al 30 de marzo. Mhoni Vidente tiene las predicciones de los horóscopos para cada signo del zodiaco.

Horóscopos de fin de semana, según Mhoni Vidente

Aries

Fin de semana de continuar con tu proyecto negocio propio recuerda que cuando cumpleaños tu energía se renueva totalmente y hace que te vengan a ti mas ingresos y estabilidad de vida, te festejas en estos dias recibes muchos regalos que no esperabas y te hará muy feliz, tendrás un golpe de suerte y va ser el día 30 de marzo ese día vendrá a ti la oportunidad de crecer más en cuestiones de trabajo o te llegara una gran oportunidad que debes de aprovechar, debes de seguir haciendo ejercicio y estar en forma recuerda que tu punto débil son los nervios y el ejercicio te ayuda a estar mejor de tu mente, sigues con el curso de idiomas, cuídate de dolores de cabeza y cuello trata de ir con el médico, compras boletos de avión para irte de vacaciones en semana santa, tendrás a tener más abundancia en estos días así trata de guardar para un futuro, tendrás un mensaje de un amor del pasado que va querer volver tu trata de hablar y cerrar ese cíclo en tu vida, te compras ropa o cambias de look, te operas la vista o decides ya no usar lentes de aumento, Tus números de la suerte son 02,21 tu color el rojo.

Tauro

Fin de semana de tener pendientes atrasados y ponerte al corriente en tus cuestiones de trabajo y escuela recuerda que debes adminístrate más tu tiempo y tu dinero y así estar más tranquilo, tendrás juntas en el trabajo muy importantes que vendrán cambios de puestos así trata de prender una vela roja el día 28 de marzo que ese día va ser tu día de suerte y así conseguir el trabajo que deseas, recuerda controlar ese mal carácter para no tengas problemas con tu pareja o amigos recuerda que él se enoja pierda así calma, tramites de pasaporte o de visa , arreglas papeles de abogados o vas con un notario actualizar todos tus pendientes, te invitan a una boda, cuídate de dolores de intestino o de estómago no comas tanto en la calle, tendrás muchas suerte en los juegos de azar con los números 28,99 y trata de jugar los viernes tu color es el azul, domingo de salir a pasear con la familia

Géminis

Fin de semana de estar con el pendiente de un familiar que te van a pedir ayuda económica y moral así que a sacar toda tu fortaleza y ayudar a los demás, tramites de escuela y de tomar un curso de idiomas los sabados, trata de no seguir con los malos hábitos de alimentación y seguir ya una dieta saludable recuerda que primero está tu salud y seguir con el ejercicio, en cuestiones de pareja seguirás en paz y tranquilo y ya hablaras de casarte y vivir en pareja, ten cuidado con las pérdidas del celular o tu dinero trata de ser más precavido, tendrás un golpe de suerte el día 29 de marzo ese día te van a buscar para hablarte de un proyecto nuevo de trabajo o negocio que te va ayudar a estar de lo mejor, tus números de la suerte son 06,23 ty color es el amarrillo y verde.

Cáncer

Fin de semana de muchas actividades importantes en tu vida y decides poner en orden todo lo que te rodea recuerda siempre estar creciendo en lo profesional y estar mejor en todos los sentidos y mas en lo economico asi trata de ahorrar para un futuro mejor, ten cuidado con lo que platicas y trata de no meterte en chismes recuerda que tu signo lo domina mucho la comunicación , por fin vendrá a ti el dinero en estos días y tu golpe de suerte va ser el día 29 de marzo en ese día los astros se van a juntar para ayudarte a progresar en todos los sentidos trata de darte baños de agua bendita así mantener todo la buena vibra, ya no busques tanto el amor que solo va llegar y en estos dias se dará parte del signo de libra o escorpion en cuestiones amorosas, lo que nos sirve en tu vida se va y lo bueno se va quedar asi trata de no extrañar lo que no era para ti, tu números de la suerte 00,24 tu color es el blanco.

Leo

Fin de semana de estar algo pensativo por todo lo que te ha pasado recuerda que tienes que experimentar todo eso para que puedas avanzar en tu vida personal y más en tu signo que es Leo es necesario seguir así de fuerte en todos los sentidos que las caidas son fortakeza para el exito asi que no te rindas y siue adelante con tus proyectos de trabajo, te invitan ir al cine este viernes ve que necesitas tambien disfrutar la vida, cuidado con el estomago y la gastritis porque tendrás muchas fiestas este fin de semana asi que trata de no comer tant , te haces una cirugía estética recuerda que tu signo siempre se tiene que verse de lo mejo, tendrás un golpe de suerte el día sábado y será con proyectos nuevos de negocios propios así trata de vestirte de colores fuertes como el rojo o verde tu número de la suerte es 07,66 , este domingo va ser magico para tu signo empiezas a recibir buenas noticias y sorpresas economicas

Virgo

Viernes de estar con muchos compromisos de trabajo y cierre de mes recuerda que tu labor es muy importante por eso trata de organizarte más en tus tareas y tu desempeño laboral que te estan observando los directivos para una promocion laboral por ti mismo así siempre busca excelencia, trata de no hacerle caso a los chismes recuerda que es pura envidia , tramitas un crédito personal para pagar tarjetas y deudas del pasado, ten cuidado con tu espalda y cuello recuerda que necesitas ir con tu médico para una revisión y hacer mas ejercicio para tener menos estres , tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 01,20 tu color es el amarrillo, te recomiendo darte unos baños de pétalos rojos y sal en grano para purificar tu energía.

Libra

Viernes de estar arreglando papelería de tu trabajo recuerda que es cierre de mes y tienes que tener listo toda las facturas y impuestos que siempre tu signo tendra puestos de gerencia o cordinacion por su buen desempeño laboral, trata de estar muy atento de todo lo que está alrededor tuyo porque tendrás una sorpresa amorosa, recuerda que estás en tu tiempo de crecer económicamente así trata de poner un negocio con un familiar, te invitan a salir de viaje en este mes de abril recuerda que lo tuyo son los viajes y estarse moviendo para que tu energía se renueve más rápido asiq ue ve preparandolo para semana santa, eres un encanto de persona por eso siempre eres el invitado a todas las fiestas , tendrás un golpe de suerte el domingo con el número 13,99 , te pones un tatuaje, tomas un curso de natación y de pilates.

Escorpión

Viernes de estar con muchos recuerdos y pensamientos encontrados no sabrás si volver con tu pareja o seguir soltero tu date tiempo y deja que las energías se acomoden solas que tambine se vale experimentar momentos de soledad y valorarse mas, te llega un dinero extra por parte de un trabajo del pasado y pagas deuda recuerda que tienes que sanar tu ecom¡nomia, tendrás un preocupación por parte de un familiar que va estar enfermo trata de estar al pendiente de tus seres queridos que tu eres el pilar de tu casa, una sorpresa muy agradable este viernes , te proponen poner un negocio aceptalo que te va ir de lo mejor, tendrás un golpe de suerte el día 30 de marzo con los números 05,44 tu color es el azul.

Sagitario

Fin de semana de estar cambiando todo lo que esta tu alrededor recuerda que tu signo es fuego y eso te hace que siempre te sientas aburrido de lo mismo y en este fin de semana te veraz rodeado de buenas ideas para hacer esos cambios positivos en tu casa y tu vida personal , te invitan a salir a un día de campo este sábado ve te vas a divertir mucho , ya no lo dudes tu dejate querer que es el momento de entregar al amor , te buscan unos amigos para invitarte a salir de viaje en esta semana santa tu vete que te ayudar a estar más relajado , cuidado con andar con dos amores recuerda que a tu signo lo domina el sexo y eso te puede causar muchos problemas personales , tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 04,17 tu color es el naranja, es muy importante hacerte de una casa o carro para crezca tu patrimonio.

Capricornio

Viernes día de estar con exámenes en tu escuela y revisiones en tu trabajo recuerda que necesitás controlar tus nervios para que todo te salga de lo mejor que tu signo se caracteriza por la excelencia de realizar todo muy bien, en este viernes te invitan a salir a cenar recuerda que un amor te busca para estar contigo estos días , trata de estar más cerca de tú familia y no tomes a mal los consejos que te dan recuerda que ellos siempre van a querer lo mejor para ti , tendrás un golpe de suerte con los números 30,47 y trata de usar mucho el color azul para atraigas más la abundancia, no te canses de hacer ejercicio y de llevar una dieta que ya te estás viendo de lo mejor y en esta primavera estarás visitando mucho la playa, tu punto débil son los vicios y más el alcohol que necesitás tener más carácter y tratar de controlarlos tu y que los vicios no te controlen a ti , te busca un amor del signo de fuego para compromiso firme, te regalan una mascota que te va dar mucha felicidad, cuidado con los fraudes checa lo que vayas a firmar

Acuario

Fin de semana de estar trabajando y llevando un curso de idiomas recuerda que estas en tiempo de crecer más en lo personal así no desaproveches tu tiempo y empleate lo que más puedas, te busca un amor del signo de tauro o virgo para hablarte otra vez de amor recuerda que si ya te hizo te lo va volver hacer así trata de cerrar ese círculo y enfocarte en nuevos amores, te invitan a salir de viaje en estos días de semana santa tu ve que tu signo le gusta estar en contacto con la naturaleza , cuidado con las perdidas y robos se mas precavido , tendrás un golpe de suerte con los números 22,55 tu color es el verde , tendrás en estos días una fortaleza casi indestructible para hacer cualquier cosa y si tenías trámites legales vendrá a ti la resolución de éxito a tu favor.

Piscis

Viernes de estar muy pensativo por la situación que estas viviendo recuerda que tu signo es agua y eso lo hace ser muy pensante en todo por eso te recomendó que te salgas a caminar y medites y dejar que lo que no era para ti se vaya de tu vida recuerda que estas viviendo unos cambios radicales en tu contorno , te busca un amor del pasado para aclarar unos chismes , recibe un dinero extra por una deuda , cuidado con lo que comés trata de seguir una alimentación sana que tu punto débil es el estómago , tus números de la suerte son 08,89 tu color es el rojo, trata de sacar todo lo que no utilices de tu closet para que las nuevas energías lleguen a tu vida, es tiempo dar cambios radicales a tu contorno y que si te invitan a salir de viaje lo hagas para que tu energías positivas crezcan y no sentirte estancado en tu vida, te llega el domingo unos familiares de fueras para hacer una carne asada.