Miguel Ángel Navarro se compromete con los ganaderos de Nayarit

Este sábado 29 de marzo el gobierno del estado de Nayarit como cada año celebró el día de la y el ganadero, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero encabezó este evento en el marco de la Expo Ganadera que se desarrolla en la Feria Nayarit 2025, Jesús Barajas presidente de la Unión Ganadera Regional del estado de Nayarit dio la bienvenida a este evento reconociendo la labor del gobernador.

"Agradecerle el empuje al mejoramiento genético que es uno de los pilares de la ganadería en cualquier parte del mundo, por el tema de sanidad para tener ganado sano y bueno. También lo del barrido de la zona norte, estamos muy cerca de la zona A" declaró el presidente de la Unión Ganadera de Nayarit.

Destacó también el ordenamiento que existe en el sector ya que señaló la falta de unidad era una característica que ocasionaba más problemas que beneficios al mercado.

El líder local prevé una subasta para que los ganadores vendan sus productos al mejor postor. FOTO: Adonaí Durán

El gobernador resalta los avances de la ganadería en Nayarit

Por su parte Javier Mercado titular del despacho particular del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, en su mensaje señaló que antes Nayarit era la capital del ganado robado, del ganado enfermo y todo eso originó que se le quitara el estatus de zona A.

En su mensaje principal el titular del ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Quintero aseguró que las acciones que lleva a cabo tienen la intención de favorecer al estado, incluso cuando él ya no esté el frente de la administración.

"No estoy trabajando solo para ahora que soy gobernador, sino me preocupo y lo hago para cuando ya no sea, para dejar un mejor estado. Éramos la burla de todos y no nos dábamos cuenta en el sector ganadero y las aduanas ganaderas siendo de otros estados estaban dentro de Nayarit y eso era imposible de tolerar, yo les dije que los próximos 6 años mando y decido yo" enfatizó el gobernador.

También señaló que no había confrontación, no había quien dará orden y era necesario hacerlo de forma tajante para evitar que siguieran los abusos y las complicaciones para el sector.

Miguel Ángel Navarro Quintero: prevé que todo Nayarit tendrá certificado A en un año

"Que los ganaderos no se atrevían a intervenir porque se enojaba el de la ganadera local, porque se enojaba el acopiador, porque se enojaba el coyote, a mí me valió gorro que se enojara yo vine a servir al pueblo y me tenía que enfrentar con todo eso porque no era posible que así sucediera".

Navarro Quintero destacó que los esfuerzos las negociaciones y el trabajo ha tenido resultados:

"Ahorita ya tenemos certificado por SENASICA que vendrá este mes el 50 por ciento de los municipios verdad que no 15 o 20 años lo logramos en tres años cuando hay voluntad el camino se endereza. Espero en un año más que todo Nayarit esté en zona A, vamos a lograr eso o ¿no son capaces? Claro que sí".

Los ganaderos tendrá en las próximas dos semanas un evento de subasta que será auspiciado por el gobierno del estado, la Expo Ganadera continuará Durante los próximos días mientras se desarrolle la Feria Nayarit 2025.