Jaque al rey Trump

En una conferencia de prensa de 51 minutos realizada en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba los aranceles que imponía a 50 países, sin mencionar a México, lo que sin duda marca el mayor logro de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete, ya que se pensaba una catástrofe económica y social sin precedente.

Se llegó el “Día de la Liberación”, como lo nombró el gobierno americano, el cual dio inicio al nuevo orden mundial comercial a causa de los aranceles impuestos por el republicano y donde México, a pesar de los escenarios pesimistas de algunos analistas, resultó victorioso.

Respaldado por el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), el gobierno federal de nuestro país comenzó a hacer un “Dream Team” en lo que sería la negociación comercial más importante para nuestra nación: la revisión del tratado comercial más exitoso de América del Norte.

Las amenazas y anuncios de las medidas arancelarias del 25% a productos mexicanos encendieron las alarmas del grupo de la presidenta Claudia Sheinbaum y, como buenos ajedrecistas, el equipo mexicano donde destacan el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramon de la Fuente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, entendieron el juego mediático, tomaron relevancia y se coordinaron cada uno en sus áreas para la supuesta avalancha que se venía para el país.

Juan Ramon de la Fuente, quien llegó a su cargo con múltiples acusaciones de perfiles políticos de la oposición que desacreditaban su capacidad de llevar la política exterior, resultó un excelente operador, pues durante las últimas semanas se reunió con autoridades del gobierno americano para la coordinación de ambas naciones en favor de las economías. Justamente este lunes sostuvo una reunión con su homólogo Marco Rubio, donde principalmente reafirmaron su compromiso y destacaron los avances en combate al crimen organizado.

Por el lado de la seguridad, quien no ha decepcionado a la presidenta es el SSPPC, García Harfuch, quien ha abordado esta situación de manera exitosa en la lucha contra los cárteles de la droga. Los buenos resultados en la estrategia de seguridad como la extradición de 29 capos del crimen organizado, el desmantelamiento de más de 600 laboratorios en donde se creaban diferentes tipos de metanfetaminas, entre otros, le ha permitido al gobierno mexicano maniobrar con el estadounidense, y erradicar la idea de que se protegía al narco.

Ebrard por su parte, siempre se mostró confiado y tranquilo. Cuando se le cuestionaba sobre el tema de los aranceles, en repetidas ocasiones dijo “si EUA impusiera aranceles del 25% sería como darse un balazo en el pie”. Jamás se mostró dudoso de que se respetaría el T-MEC.

A pesar de que el presidente Trump afirmó que el T-MEC es el peor acuerdo comercial firmado por Estados Unidos, respetó en los hechos los lineamientos y obligaciones planteados entre los tres países que lo integran. Esta postura confirma lo que Marcelo dijo desde el inicio.

Hoy los grandes perdedores están en la oposición, personajes como Lilly Téllez, Jorge Romero, Ricardo Anaya, Alejandro Moreno y algunos más, se quedarán sin argumentos para cuestionar en esos espacios de radio, TV o en tribuna, ante uno de los logros más significativos del gobierno de Claudia Sheinbaum.

MADRUGUETES

Descarbonización bajo presión comercial

Las nuevas tarifas impuestas por el gobierno de Donald Trump generan un escenario desafiante para la industria del autotransporte en México, que ya enfrenta la compleja tarea de reducir sus emisiones de carbono. Con aranceles que encarecerán insumos y componentes clave para la producción de unidades más eficientes, la transición hacia tecnologías sustentables podría encontrar nuevos obstáculos. En este contexto, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), de Rogelio Arzate, ha subrayado la urgencia de políticas públicas que fomenten incentivos para la modernización de flotas sin que las tensiones comerciales comprometan estos avances. El Foro sobre Descarbonización del Autotransporte, impulsado por ANPACT, puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la producción local y reducir la dependencia de insumos extranjeros, como una estrategia para mitigar los efectos de las barreras comerciales. A pesar del impacto de los aranceles, la industria mexicana mantiene su compromiso con la Agenda 2030 y los objetivos de reducción de emisiones.





Durango: crisis que no espera

Fue en la mañanera del martes cuando Claudia Sheinbaum anunció 1,765 millones de pesos para hospitales en 16 estados, y a Durango le tocan 42 millones para el HGZ No. 1. Una luz en medio de una crisis de salud que tiene al estado contra las cuerdas y que no es reciente, pues los duranguenses no olvidan que en 2014 se anunciaba con bombo y platillo la inauguración del HG 450, que costó 1,400 MDP y que hoy, lejos de ser ese faro de modernidad es un elefante blanco que niega servicio y rechaza pacientes. La salud no se cura con fiestas ni promesas, como fue evidenciado el alcalde de la capital, Toño Ochoa, durante la inauguración-pachanga del Hospital del Niño, mientras José Ramón Enríquez, retinólogo de profesión y candidato de Morena a la alcaldía, clama por la implementación del IMSS Bienestar tras el abandono del gobierno estatal. Urge transparencia y acción, en Durango a muchos se les acaba el tiempo.

POR LAURA PUENTE

COLABORADORA

LAU.PUENTEE@GMAIL.COM

TWITTER: @LAURAPUENTEEN

EEZ