Localizan a la adolescente Fernanda Janet, una de las 6 mujeres desaparecidas en Coacalco, Edomex

Fernanda Janet Espinosa Gabino, una de las seis mujeres reportadas como desaparecidas en las últimas tres semanas dentro del municipio de Coacalco de Berriozábal en el Estado de México, habrían aparecido con vida el sábado por la tarde de acuerdo con reportes en redes sociales.

Fernanda se sumaría a Mía Sofía Aldana Robles de 17 años de edad, quien también había desaparecido en Coacalco, toda vez que fue vista por última vez el pasado 9 de abril cuando parecía salir con prisa del Parque Residencial Coacalco en la entidad mexiquense.

Fernanda Janet de 15 años de edad fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo 6 de abril cuando estaba en la colonia República Mexicana en Coacalco de Berriozábal. En ambos casos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió fichas de búsqueda para que se ayudara a encontrar a las menores de edad.

Ambas menores de edad ya estarían con sus familiares en sus hogares a días de no saberse nada de ellas; sin embargo, para los dos casos, no se ha emitido información detallada sobre en dónde y con quién estaban en los días que sus familias no supieron nada de ellas.

Una de las 6 desaparecidas en Coacalco apareció. Foto: FGE Edomex

¿Quiénes son las seis mujeres desaparecidas en Coacalco?

Hace unos días, los familiares y amigos de las seis personas desaparecidas en Coacalco de Berriozábal se unieron para pedir a las autoridades celeridad para encontrar a las mujeres desaparecidas, cinco de ellas son menores de edad, mientras que la otra tiene 36 años de edad, la cuales fueron identificadas como: